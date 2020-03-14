Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik" "İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Korona virüsten dolayı şu anda 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik" "İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Korona virüsten dolayı şu anda 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" dedi.
Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak için Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliğini ziyaretinde korona virüsü önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Şu an dünyayı sarsan bir sağlık problemi var. Korona virüsü problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halindedir ve acil durum ilan etmiş durumdadır. Biz de hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanında gerek yurt içi gerekse yurt dışında ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bildiğiniz gibi şuan da hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Özellikle doğu komşumuz İran’la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde Irak ile de kesmiş bulunuyoruz. Sofya demiryolu bağlantımızı ve hizmetimizi durdurduk. Bunların tek amacı vardır. İnsanlarımızın sağlığını korumaktır. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın kararları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2)
YEREL HABERLER Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2)
(Görüntülü) ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN'DAN, KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN'DAN, KORONAVİRÜS ...
İlkadım’da ‘korona virüsü’ tedbirleri
YEREL HABERLER İlkadım’da ‘korona virüsü’ tedbirleri
(Görüntülü) Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yılport Samsunspor tesislerinde ...
(Görüntülü) Bakan Turhan 'koronavirüs' tedbiri aldı, tokalaşmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Turhan 'koronavirüs' tedbiri aldı, ...
19 Mayıs Stadı ve tesisler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER 19 Mayıs Stadı ve tesisler dezenfekte edildi
Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon ...
Başkan Demirtaş’tan dereceye giren öğrencilere tatil ve gezi sözü
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’tan dereceye giren öğrencilere tatil ...
Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı'
YEREL HABERLER Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı'
Bakan Turhan'a ‘kalp'ten karşılama Tokalaşmak yerine temassız selamlaştı
YEREL HABERLER Bakan Turhan'a ‘kalp'ten karşılama Tokalaşmak yerine ...
Tekkeköy Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
Samsun’da 14 Mart Tıp Bayramı
YEREL HABERLER Samsun’da 14 Mart Tıp Bayramı
Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok
YEREL HABERLER Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok
(Görüntülü) KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NE LEYLEKLER DÖNDÜ (TEKRAR)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NE ...
(Görüntülü) Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ...
Ekmeğini taştan çıkaran kadınlar Samsunlu kadınlar taştan sanat eserleri yapıyor
YEREL HABERLER Ekmeğini taştan çıkaran kadınlar Samsunlu kadınlar ...
ÇTB Başkanı Yılmaz’dan 'fırsatçılara' uyarı "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız”
YEREL HABERLER ÇTB Başkanı Yılmaz’dan 'fırsatçılara' ...
Hayatını çocuğuna adayan anne
YEREL HABERLER Hayatını çocuğuna adayan anne
Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep ...
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
‘Servisçiler’den mağdur olmamak için İçişleri Bakanlığı’ndan talep
YEREL HABERLER ‘Servisçiler’den mağdur olmamak için İçişleri ...
(Görüntülü) Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı
Atakum’da korona virüsüne karşı hijyen önlemi
YEREL HABERLER Atakum’da korona virüsüne karşı hijyen önlemi
Samsun'da kentsel dönüşüm başlıyor Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da kentsel dönüşüm başlıyor Samsun Büyükşehir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X