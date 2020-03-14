Ulaştırma Bakanı Turhan: "Sivas-Kalın Demiryolu’nu önümüzdeki 1 ay içerisinde açacağız" "Ankara- Samsun hızlı demiryolu projesinin de sonlarına doğru yaklaştık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "SamsunSivas Demiryolu hattındaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde demiryolunu açacağız. Ankara Samsun hızlı demiryolu projesinin de sonlarına doğru yaklaştık" dedi.

Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk olarak ÇarşambaAyvacık karayolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Akabinde Bakan Turhan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri depolama kapasitesi 70 bin metrekare, toplam liman sahası 120 bin metrekare olan Yeşilyurt Limanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Sonrasında kent merkezi demiryolu hemzemin geçişi ve köprü projesini inceleyen Bakan Turhan, Samsun Valilik binasında bir basın açıklamasında bulundu.

Samsun'un Anadolu'nun limanları vasıtasıyla dünyaya açılan bir kapı olduğunu söyleyen Bakan Turhan, "Samsun ilimizde bakanlığımızın hizmet alanındaki karayolu projeleriyle ilgili olarak ÇarşambaAyvacık yolunun şantiyesini gezdik. Çalışmalarımız burada devam ediyor. Karayolu ulaşımında SamsunBafra yolunun üst yapı iyileştirme çalışmalarımız ve KavakAsarcık yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Yine LadikTaşova yolundaki yapım ve iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Demiryolu Samsun Limanı’nın İç Anadolu Bölgesi’ne bağlantısını sağlayan SamsunSivas Demiryolu hattındaki çalışmalarımızda son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projeyi hizmete açacağız. SamsunSivas Kalın Demiryolu hattında da eksik kalan toparlanma işleri var. Bunları inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız" diye konuştu.



"Ankara Samsun hızlı demiryolu projesinin de sonlarına doğru yaklaştık"

Samsun'un birçok alanda önemli bir merkez olduğunu ifade eden Bakan Turhan, "Bölgenin önemli sanayi kenti olan Samsun ilimizin sanayi bölgesinde bulunan Gelemen Lojistik Merkezi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Gelemen Lojistik Merkezi’ne bağlanacak olan demiryolu hattının ihalelerini yaptık. Burada da çalışmalarımız sürüyor. SamsunÇarşamba Havalimanı Terminal binasının ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. Samsun’la ilgili olarak yine ulaştırma alanında yapmayı planladığımız önemli projelerimiz var. Çünkü Samsun bölgenin gerek sanayi alanında, gerekse tarım alanında, turizm alanında, ticaret ve lojistik alanında önemli bir merkezi. Samsun Anadolu’nun limanları vasıtasıyla dünyaya açılan bir kapısı. Dolayısıyla Ankara Samsun hızlı demiryolu projesinin de sonlarına doğru yaklaştık. Bu yıl sonunda inşallah projeyi tamamlayıp, tamamlandıktan sonra da ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu Samsun'umuza başka bir önem katacak. Samsun’un ulaşım alt yapısını daha da güçlendirmiş olacak. Bir başka deyişle bu hızlı demiryolu Mersin Limanı ile Samsun Limanı’nı birbirine, demiryolu sistemiyle de entegre etmiş olacak" şeklinde konuştu.



"Ankara Derice kesimini YapİşletDevret yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz"

Samsun'u Ankara’ya otoyol standardında bir karayolu projesiyle de bağlamak için proje çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Bakan Turhan, "AnkaraSamsun otoyolu ve devamında BafraÜnye Çevre Yolu’yla birlikte bu projenin de son aşamasına yaklaşıyoruz. İlk etapta AnkaraDerice kesimini YapİşletDevret yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kalan kesimlerini ihalesini yapıp. Bunu da bölgemizin ulaşım alt yapısını güçlendirmek için hayata geçireceğiz. Bu projelerin Samsunumuza, ülkemize, insanımıza, hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadeleri kullandı.

Valilik binasında yapılan açıklamadan sonra Bakan Mehmet Cahit Turhan programlarına devam etti.

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