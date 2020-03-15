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Dr. Tatar: “Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir”

İHA

– Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, kadın kanserleri arasında ilk sıralarda yer alan rahim ağzı kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Tatar: “Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir”

– Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, kadın kanserleri arasında ilk sıralarda yer alan rahim ağzı kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.
Rahim ağzı dokusunda gelişen ve ileri evreye kadar belirti vermeyen rahim ağzı kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen ikinci kanser türü olarak dikkat çekiyor. Hastalığa neden olan yüzde 98 oranında HPV yani insan papilloma virüsü olarak belirtiliyor. Her 100 kadından en az ikisinin, hayatının bir döneminde rahim ağzı kanseri yakalandığı yapılan araştırmada ortaya çıkıyor. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, rahim ağzı kanseri ve hastalığın erken dönemde belirlenmesinin tedavi başarısı üzerindeki etkisi hakkında önemli bilgiler verdi.
Hastalık hakkında bilgiler veren Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, “Rahmin vajina ile birleştiği bölgeye rahim ağzı (serviks) adı veriliyor. Hastalığa yüzde 98 oranında HPV neden olmaktadır. HPV virüsü genel anlamda cinsellik yoluyla geçmektedir. Rahim ağzında yerleşik hücreler anormalleşip kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlayarak öncelikle kanser öncülü anormal hücresel değişikliklere ve bunlar da rahim ağzı kanserine neden olmaktadır. HPV virüsü oldukça sinsidir ve aylarca hiçbir belirti göstermeden yayılmaya devam edebilir. Virüsün belirtilerine, bulaşma olduktan birkaç ay veya yıl sonra rastlanılabilir. Yapılan araştırmalarda her yıl dünya genelinde 3555 yaş arasında yaklaşık 570 bin kadın rahim ağzı kanseri teşhisi alıyor. Genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır” dedi.
Tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Opr. Dr. Tatar, şunları söyledi:
“Kadınlarda en sık görülen kanserler sıralamasında, meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen, hayatı tehdit edici özelliği nedeniyle rahim ağzı kanseri önem kazanmaktadır. Kadın kanserleri arasında ilk sıralarda yer alan rahim ağzı kanseri, erken dönemde doğru tarama yöntemleri ile tespit edildiğinde tedavi başarısı açısından çok önemlidir. Hastalık erken dönemde yakalanarak doğru tedavi yöntemleri uygulandığında başarı oranı yüz de yüze yakındır. Rahim ağzı kanseri erken evrelerinde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Fakat düzensiz, mens (adet) dönemleri arasında veya cinsel ilişkiden sonrasında anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı, vajinal rahatsızlık veya kokulu akıntı, tek bir bacakta şişkinlik, idrar yaparken ağrı gibi sağlık sorunları belirtileri ile ortaya çıkabilir. Tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanserinde düzenli kontrol hayat kurtarmaktadır.”

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