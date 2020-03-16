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İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

İHA

– İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İlkem Etüt ve Eğitim Merkezlerinde(İLKEM) Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

– İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İlkem Etüt ve Eğitim Merkezlerinde(İLKEM) Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.
İLKEM'de öğrenci velilerinin de dinleyici olarak katılım sağladığı program öncesi Derebahçe, Kadifekale ve Yaşardoğu Mahallelerinde eğitim gören öğrenciler el becerileri ile hazırladıkları “Edebiyat Köşesi’nde” hitabet yeteneklerini ortaya koyan şiirlerle donattı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler ve gösterilerle öğrenciler milli ve manevi değerlere sahip olunması noktasında göstermiş oldukları performans duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Program da öğrenciler, büyük bir aşk ve heyecan ile şehitlere saygı duruşunda bulundu. Akabinde İstiklal Marşının okunuşu, Millî şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, Milli Mücadele azmi sinevizyon eşliğinde sunuldu.
Duygu dolu sahnelerin yaşandığı programda katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının okunduğu ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatından örnek kesitlerin sunulduğu anma programda 723 tane şiirin içinden birinci seçilen şiire 500 TL ödül verildi. Verilen 500 TL’lik ödül “DarülMesaiye” bağışlayan öğrenciler fedakârlığın güzel örneklerini sergiledi.

“Türk tarihini, Türk kültürünü gençlerimize tanıtıyoruz”
Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İstiklal Marşı milletimizin mukaddesleri uğruna yemin ettiği manzum ifadedir. Her zaman ilkelerine bağlı milletin evlatları olarak İstiklal Marşı sözlerine layık olmanın gayreti içerisinde çalışmalıyız. Bizim bu programdaki amacımız Türk tarihini, Türk kültürünü gençlerimize tanıtmak" dedi.
Program sonunda eğitim koordinatörü Davut Öz, bu güzel çalışmadan dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Veliler de yapılan çalışmalar adına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti.

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