Samsun'da şubat ayında bin 949 konut satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da şubat ayında bin 949 konut satıldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da 2020 yılı Şubat ayında bin 949 konut satıldığı açıklandı.

Samsun'da şubat ayında bin 949 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da 2020 yılı Şubat ayında bin 949 konut satıldığı açıklandı.
TÜİK Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Şubat ayı konut satışı istatistikleri konusunda bir açıklama yaptı.
Samsun’da 2020 yılı Şubat ayı itibarıyla Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 artarak bin 949 adet oldu. Ancak bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında azaldı. Samsun bin 949 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,6'lık pay alarak 17’nci sırada yer aldı. 2020 yılı OcakŞubat ayları arasında yapılan toplam konut satışı ise 4 bin 2 adet oldu.
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.
2020 yılı Şubat ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 32,5'i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 50. sırada yer aldı. Samsun'da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 319,9 oranında arttı.
Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 oranında artış göstererek 43 bin 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu
Samsun’da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 5,2 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 67,5) sıralamasına göre 32'inci sırada yer aldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 39,2 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 60,8 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4, ikinci el satışların payı ise yüzde 68,6 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER Samsun Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri
Ablasına kızdı, kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Ablasına kızdı, kendini bıçakladı
Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok" "Evinizde durun, ailenizle özlem giderin"
YEREL HABERLER Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif ...
(Görüntülü) Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da ...
İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner Katlanabilir konteynerler ile daha çok insan daha az bir alanda yaşayabilecek Konteynerlerde yataklar, tesisatlar, masa ve mutfak tezgahları duvara monteli olacak 1 kamyona 1’den fazla konteyner yüklenebilecek ve konteynerler apartman gibi üst üste konulabilecek
YEREL HABERLER Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir ...
Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
Samsun Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri
Bekçilere tabancayla ateş açan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bekçilere tabancayla ateş açan şahıs serbest ...
Yılport Samsunspor - Zonguldak Kömürspor: 2 - 1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Zonguldak Kömürspor: 2 - 1
Bakan Turhan Havza’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Turhan Havza’da incelemelerde bulundu
Dr. Tatar: “Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir”
YEREL HABERLER Dr. Tatar: “Rahim ağzı kanseri erken teşhis ...
Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından Ertuğrul Sağlam: “Taraftarımız olmadan tatsız ve tuzsuz bir karşılaşma oynadık” Tahsin Erdenerin: “Yavan bir maç geçti”
YEREL HABERLER Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının ...
TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1
Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 ...
Bekçilere tabancayla ateş açtı
YEREL HABERLER Bekçilere tabancayla ateş açtı
İlkadımlı basketbolcular Anadolu Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER İlkadımlı basketbolcular Anadolu Şampiyonası’nda
Kaybolan papağanını bulan öğrenciye bin TL ödül verdi
YEREL HABERLER Kaybolan papağanını bulan öğrenciye bin TL ödül verdi
Askeri gemi ziyaretine 'korona virüsü' engeli
YEREL HABERLER Askeri gemi ziyaretine 'korona virüsü' engeli
İlkadımlı gençler “Seyyar Çocuk Trafik Parkı”nda trafiği öğreniyor 10 dakikada kurulumu olan Seyyar Trafik Eğitim Parkı İlkadım’da
YEREL HABERLER İlkadımlı gençler “Seyyar Çocuk Trafik Parkı”nda ...
Havza'da korona virüsü mesaisi Kaplıcalarda da dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıldı
YEREL HABERLER Havza'da korona virüsü mesaisi Kaplıcalarda da ...
Ulaştırma Bakanı Turhan: "Sivas-Kalın Demiryolu’nu önümüzdeki 1 ay içerisinde açacağız" "Ankara- Samsun hızlı demiryolu projesinin de sonlarına doğru yaklaştık"
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Turhan: "Sivas-Kalın Demiryolu’nu ...
Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2)
YEREL HABERLER Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik" "İran ve Irak'la olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X