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Diyetisyen Mutlu: “Sağlıklı beslenmek için bahar ayları en uygun zaman”

İHA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, "Sağlıklı beslenmek için bahar en uygun zamandır" diyerek beslenme düzeni konusunda önemli bilgiler verdi.

Diyetisyen Mutlu: “Sağlıklı beslenmek için bahar ayları en uygun zaman”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, "Sağlıklı beslenmek için bahar en uygun zamandır" diyerek beslenme düzeni konusunda önemli bilgiler verdi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, bahar ayları ile birlikte beslenme düzeninde uygulanması gereken pratikler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, yaz aylarında fit bir vücut için beslenme düzeninde de sağlıkla ilgili değişimler yapılması gerektiğini belirten Hilal Mutlu, "Sağlıklı beslenmek için bahar en uygun zamandır. Nasıl ki doğa kış uykusunda uyanıyorsa metabolizmamızı da uykudan uyandırmamız gerekiyor. Öncelikle öğün sayılarını artırmak gerekiyor, 23 saatte bir ara öğünlerle gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün tüketmeye çalışın. Ne kadar öğün o kadar hızlı metabolizma demektir” diye konuştu.
Sabah kahvaltısının önemine değinen Hilal Mutlu, “Sabah kahvaltısı olmazsa olmazınız ve öğününüzün baş tacı. En sıkı öğünü kahvaltıda yapmak lazım ki metabolizmayı gece uykusundan uyandırın ve gün boyu canlı tutun. Kahvaltının güne sağlıklı ve canlı başlamak için en önemli öğün olduğunu, kan şekerinin düzenlenmesi, bilişsel performans, iş ve okul başarısını olumlu etkilediğini unutmayın. Kullandığınız süt ve süt ürünlerini yağsız veya yarım yağlı tercih etmeli, ekmek grubunu kompleks karbonhidratlardan yana kullanmalı yani tam buğday veya çavdar ekmeği tüketmelisiniz. Etlerin yağsız kısımları tercih edilmelidir. Mutfağınıza hazır besinleri mümkün olduğunca sokmamaya çalışmalısınız. Evde olmayan şeyi sizler de çocuklarınız da tüketemez. Spor yapamıyorsanız bile düzenli yürüyüşler yapmalısınız. Haftanın en az 3 günü 45 dakika orta tempoda yürüyüşü alışkanlık haline getirmelisiniz. Yürüyüş yaparken yanınızda mutlaka su bulundurmalısınız ve beslenmenizi de yürüyüş planınıza göre ayarlamalısınız” şeklinde konuştu.
Su içmek için susamanın beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, “Günde en az 22.5 litre su içmeye özen gösterin. Güne su içerek başlayın ve öğün aralarında su içmeyi de alışkanlık haline getirin. Çay, kahve, bitki çayı gibi içecekler günlük su ihtiyacını karşılamadığını unutmayın. Mutfakta tartı kullanmak her zaman işe yarar, böylece porsiyonları doğru şekilde ayarlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre diyet günlüğü tutmak alınan kaloriyi anlamlı ölçüde azaltmaktadır. Bu yüzden gün içerisinde yediklerinizi mutlaka not etmelisiniz ve bunu o anda yapmalısınız. İçecekler de kalori içerdiği için deftere bunlar da yazılmalıdır. Aç kalarak zayıflamaya çalışmak en büyük hatadır. Vücudun alması gereken bir kalori vardır bu kalorinin altında yapılan diyetler metabolizmayı yavaşlatmaktadır” tavsiyelerinde bulundu.
En iyi pişirme yöntemlerinden de söz eden Mutlu, “Ana öğünlerde tabağınızda dört besin grubunun da bir arada bulunmasına özen gösterin. Bunlar süt grubu (süt, yoğurt, ayran, cacık gibi), et grubu, sebze grubu ve tahıl grubudur. Ancak yemek pişirme yöntemlerine dikkat etmek gerekmektedir. Izgara, buğulama, haşlama, buharda pişirme en iyi pişirme yöntemlerindendir. Hayatınıza sağlıklı yağlara yer açın. Ara öğünlerinizde ceviz, fındık ve bademe yer verin, salatalara avokado ekleyebilirsiniz, yemeklerde ve salatalarda sızma zeytinyağı kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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