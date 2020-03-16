YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri

İHA

Korona virüsü sebebiyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için genel müdürlüğü il ve ilçe işletme şefliklerinde dezenfektan işlemlerini gerçekleştiren YEPAŞ, profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak işlem merkezlerini temizledi.

YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri

Korona virüsü sebebiyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için genel müdürlüğü il ve ilçe işletme şefliklerinde dezenfektan işlemlerini gerçekleştiren YEPAŞ, profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak işlem merkezlerini temizledi.
Yoğun bir müşteri sirkülasyonuna sahip YEPAŞ Müşteri Hizmetlerine her gün işlem yapmaya gelen müşterilerinin sağlığını düşünen YEPAŞ, rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapıyor. Resmi açıklamanın ardından çalışanlarına yönelik çalışmalara başlayan YEPAŞ; Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum’da çalışanlarına kişisel temizlikleri ile ilgili dezenfektan dağıtımı, broşürler ve afişler dağıtmanın yanı sıra korona virüsün belirtileri, korunmak için gerekli tedbirler gibi konularda da bilinçlendirme çalışması yaptı.
Virüsten koruma amaçlı daha bir çok çalışmalar başlatan YEPAŞ, web sitesi üzerinden online işlem merkezi, ve eDevlet üzerinden 7 gün 24 saat tüm müşterilerine evlerinden çıkmadan ve saniyeler içerisinde tüm işlemlerini yapabilme olanağı sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İstinat duvarı, evin bahçesine yıkıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstinat duvarı, evin bahçesine yıkıldı
Virüs dolandırıcıları Bafra’da
YEREL HABERLER Virüs dolandırıcıları Bafra’da
Başkan Mustafa Demir’den ‘telefonla halk günü’
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Demir’den ‘telefonla halk günü’
Yaşı küçük çocuklara tuzağı siber polisi engelledi
YEREL HABERLER Yaşı küçük çocuklara tuzağı siber polisi engelledi
Diyetisyen Mutlu: “Sağlıklı beslenmek için bahar ayları en uygun zaman”
YEREL HABERLER Diyetisyen Mutlu: “Sağlıklı beslenmek için bahar ...
Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi
Samsun'dan İdlib'e 13 tır dolusu yardım Yardım tırları dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Samsun'dan İdlib'e 13 tır dolusu yardım Yardım ...
Samsun Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER Samsun Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri
Ablasına kızdı, kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Ablasına kızdı, kendini bıçakladı
Samsun'da şubat ayında bin 949 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun'da şubat ayında bin 949 konut satıldı
Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok" "Evinizde durun, ailenizle özlem giderin"
YEREL HABERLER Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif ...
(Görüntülü) Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da ...
İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner Katlanabilir konteynerler ile daha çok insan daha az bir alanda yaşayabilecek Konteynerlerde yataklar, tesisatlar, masa ve mutfak tezgahları duvara monteli olacak 1 kamyona 1’den fazla konteyner yüklenebilecek ve konteynerler apartman gibi üst üste konulabilecek
YEREL HABERLER Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir ...
Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor
Samsun Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri
Bekçilere tabancayla ateş açan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bekçilere tabancayla ateş açan şahıs serbest ...
Yılport Samsunspor - Zonguldak Kömürspor: 2 - 1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Zonguldak Kömürspor: 2 - 1
Bakan Turhan Havza’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Turhan Havza’da incelemelerde bulundu
Dr. Tatar: “Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir”
YEREL HABERLER Dr. Tatar: “Rahim ağzı kanseri erken teşhis ...
Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından Ertuğrul Sağlam: “Taraftarımız olmadan tatsız ve tuzsuz bir karşılaşma oynadık” Tahsin Erdenerin: “Yavan bir maç geçti”
YEREL HABERLER Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının ...
TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1
Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 ...
Bekçilere tabancayla ateş açtı
YEREL HABERLER Bekçilere tabancayla ateş açtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X