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Korana virüsü berberlerin işlerini alt üst etti Berberlerden Ankara’da acil korona virüsü toplantısı Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş: “Gerekli hijyen kurallarına uyan berberler çalışabilir” “Acil tedbir alınması gereken meslek grupları içerisinde biz yokuz”

İHA

– Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, acil tedbir alınması gereken meslek grupları içerisinde yer almadıklarını ifade ederek, gerekli hijyen kurallarına uyan berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Korana virüsü berberlerin işlerini alt üst etti Berberlerden Ankara’da acil korona virüsü toplantısı Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş: “Gerekli hijyen kurallarına uyan berberler çalışabilir” “Acil tedbir alınması gereken meslek grupları içerisinde biz yokuz”

– Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, acil tedbir alınması gereken meslek grupları içerisinde yer almadıklarını ifade ederek, gerekli hijyen kurallarına uyan berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Tüm dünyayı saran korana virüsü vakası Türkiye’de de 18 kişide görüldü. Sosyal medyada 'Sağlık Bakanlığı'na ait olduğu iddia edilen sahte belgenin dolaşmasının ardından vatandaşlar bazı yerlere gitmeyi bıraktı. Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye genelinde berberle olan ilginin oldukça azalmasının ardından 122 odadan oluşan yönetim ve denetim kurulu üyelerini Ankara’da toplantıya çağırdı. Son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca berber, kuaför ve güzellik salonu meslek mensubu olan esnafların uyması gereken kurallar da belirlendi. Başkan Karakaş, gerekli hijyen kurallarına uyan esnafların işlerini yapabileceklerini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

“Gerekli hijyen kurallarına uyan berberler çalışabilir”
Berber, kuaför ve güzellik salonu meslek mensubu olan esnafların uyması gereken kurallardan bahseden Bayram Karakaş, “122 oda ve 108 bin üyem adına konuşuyorum. Hijyen kurallarına tam uyumlu olarak her müşteri için tek kullanımlık havlu, maske ve eldiven kullanarak çalışmalarına devam etmede hiçbir engel yoktur. Sağlık Bakanlığının bize göndermiş olduğu tanım, belge ve bilgi yoktur. Ortada bir bilgi kirliliği vardır. Bu bilgi kirliliğine de Sağlık Bakanlığı aracılığı ile yazılmış gibi bir belge yayınlanarak esnaflarımız üzerinde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Resmi makamdan yapılmış hiçbir açıklama ve söyleme itibar edilmemesini istiyoruz. Geçmişte kuş gribi, bulaşıcı hastalıklar ve domuz gribi ile alakalı hiçbir meslektaşımızdan bizim üzerimizden taşıyıcı olarak müşterilerimize bulaşmamıştır. Berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları hijyen kurallarına uyan, sürekli elleri suyun içerisinde olan ve alkolle temas halinde olan insanlardır. Bu demek değildir ki bu hastalık bize bulaşmayacak. Biz bu hastalığa karşı devletimizin ve Sağlık Bakanlığının aldığı kararlara uymaya ve federasyon olarak bunu takip etmeye mecburuz. Hijyen kurallarına uyarak dükkanlarımızı, açıp çalışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü hayat ve yaşam devam ediyor” dedi.

“Acil tedbir alınması gereken meslek grupları içerisinde biz yokuz”
Acil tedbir alınması gereken meslek grupları içerisinde yer almadıklarına da değinen Karakaş, şunları söyledi:
“Devletimiz kriz masasını çok güzel bir şekilde yönetiyor. Acil tedbir alınması gereken meslek grupları içerisinde biz yokuz. Berber, kuaför ve güzellik salonu meslek mensubu olan tüm arkadaşlarımız hijyen kurallarına uygun bir şekilde mesleklerini yapmak zorundadır. Tek kullanımlık peçete, kullan at jiletler, dezenfekte edilmiş malzemeleri kullanmak zorundayız. Federasyon denetim ve yönetim kurulu olarak Ankara’da olağanüstü toplandık. Konuyu yakından takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri alan esnaflarımızın çalışmasında bir sakınca yoktur.”

Berberler maske ve eldivenle çalışıp makas ve tarağı kolonya ile dezenfekte ediyor
Samsunda alınan kararların ardından berberler hijyen kurallarına dikkat ediyor. Berberler önce ellerini sabunla yıkadıktan sonra müşterilerini maske ve eldiven takarak tıraş ediyor. Tek kullanımlık peçete, havlu ve jilet kullanan berberler, birden fazla kişide kullanılan makas, tarak ve makineleri ise her kullanımdan sonra kolonya ile dezenfekte ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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