Atakum’da acil eylem planı devrede

Atakum Belediyesi, korona virüsüne karşı acil eylem planını devreye aldı.

İlçede yurttaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerleri, parklar, ibadethaneler, okul bahçeleri gibi alanların dezenfektesinin yanı sıra birçok önlem alındı. Korona virüsü salgınının ilçe genelindeki olası etkilerini önleyebilmek amacıyla Atakum Belediyesi oluşturduğu acil eylem planını eksiksiz şekilde uyguluyor. Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bilgilendirme broşürleri ile Atakumluları korona virüse karşı uyarıyor.



İlk müdahale çocuk parklarına

Atakum Belediyesi, dünya genelinde birçok ülkeyi tehdit eden korona virüsü salgınına yönelik aldığı önlemlerle ilçe sakinlerini virüsten koruma amaçlı dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’deki ilk vakayı açıklamasının ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla ilk çalışmalarına başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki çocuk parkları ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Özel araçlar kullanan ekipler, çöp konteynerlerini basınçlı püskürtme yapan makineler kullanarak temizledi. İlçe sakinleri, korona virüsünden korunma yollarını anlatan broşürler dağıtılarak bilgilendirildi.



Komisyon acil gündemle toplandı

Acil gündemle toplanan Atakum Belediyesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu’nda oluşturulan acil eylem planı da kısa sürede uygulamaya konuldu. Belediye personeline hijyen ve virüsten korunma konu başlıklarında bilgiler veren iş yeri hekimi Shahram Baradaranhosseini ile Atakum Belediyesi Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, belediye binasındaki çalışanlara alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Virüsten korunmak için alınması gereken önlemleri anlatan Baradaranhosseini, belediye binasında tüm katlara yerleştirilen temizleme solüsyonlarının önemine dikkat çekti.

Korona virüsü tehlikesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, belediye binası, Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi, Ata Çocuk Anaokulu ve Kültür evlerinde dezenfeksiyon faaliyetlerine devam etti. Yurttaşların yoğun şekilde bir arada bulundukları semt pazarlarında da salgın hastalık riskine karşı önlem alan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki pazar yerlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Atakumluların buluşma noktaları olan Yalı Kafe, Seyir Tesisi, Down Kafe, Otizm Kafe, Duyum Kafe ve Güvercin Kafe’nin yanı sıra Osmanlı Hamamı da salgın hastalık riskine karşı dezenfekte edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca iki hafta tatil edilen ilk ve orta dereceli okullarda da Atakum Belediyesi ekiplerince temizlik çalışmaları yürütüldü. Okul bahçelerinin yanı sıra, okullardaki çöp konteynerleri de dezenfekte edildi. Düzenli aralıklarla dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Öte yandan Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilmesi planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler, kültür evlerine bağlı atölye, sanat, halk oyunları, meslek edindirme kursları ve spor müsabakalarına korona virüsü salgını nedeniyle iki hafta ara verildi.

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