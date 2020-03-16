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Samsun'da kar yağışı etkili oluyor

DHA

Samsun'da kar yağışı etkili oluyor


Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. 
Samsun'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Yakakent ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Alaçam ve Bafra ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri kardan kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yağışların bazı bölgelerde hafta sonuna kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Yakakent Ayhan AYDEMİR
2020-03-16 16:53:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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