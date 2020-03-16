Samsun'da kar yağışı etkili oluyor

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Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Samsun'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Yakakent ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Alaçam ve Bafra ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri kardan kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yağışların bazı bölgelerde hafta sonuna kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Yakakent Ayhan AYDEMİR

2020-03-16 16:53:33



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