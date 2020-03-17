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İşler düşük ama turizmciler umutlu Korona işlerini düşürdü ama turizmciler umutlu

İHA

İşler düşük ama turizmciler umutlu Korona işlerini düşürdü ama turizmciler umutlu

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, “Ne yazık ki tesislerimizde iş anlamında ciddi bir şekilde düşüklük var. Bunun geçici olacağını, haziran ayıyla tekrar eski günlerimize geri döneceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.
Korona virüsü salgınının turizm sektörüne etkisini değerlendiren Murat Toktaş, işlerde düşüklük olduğunu ve rezervasyon iptalleri yaşandığını ancak erken alınan tedbirlerle bu dönemin kısa sürede atlatılacağını beklediklerini dile getirdi.
Bütün sektörlerin salgından ciddi bir şekilde etkilendiğini ve turizmde de iş anlamında düşüklük olduğunu belirten Murat Toktaş, “Malum bu yaşanan olaylar sadece turizm sektörünü değil bütün sektörleri ciddi bir şekilde etkiledi. İlk etapta önemli olan sağlık bölümü ve bu sağlıkla ilgili tedbirler alınması gerekiyordu. Bu tedbirlerin devamında da ne yazık ki ekonomik olarak da bütün ülkeler olarak biz de biraz sıkıntıya düştük. Bunun geçici olacağını tahmin ediyoruz. Biz sektör olarak baktığımız zaman insanların evlerinde fazla dışarıya çıkmıyor oluşları, seyahat etmiyor oluşları ve yapılacak olan organizasyon iptallerinden dolayı ne yazık ki tesislerimizde iş anlamında ciddi bir şekilde düşüklük var” diye konuştu.
Bu dönemin kısa sürede atlatılmasını beklediklerine değinen Toktaş, “Devletimizin erken tedbir alıyor oluşu bizim bu dönemi kısa sürede atlatacağımızı hissettiriyor. Bu anlamda biz nisan ayı sonlarından itibaren mayıs ayı ile birlikte düzelmelerin olacağını haziran ayıyla da tekrar eski günlerimize geri döneceğimizi tahmin ediyoruz. Şu anda yeni rezervasyonlar gelmiyor. Yapılan bazı rezervasyonlarda da iptaller oldu. Lakin bu insanların seyahat etmek istemeyişinden kaynaklanıyor. Bütün sektörler ne kadar etkilendiyse biz de o anlamda bir etkisini gördük. Alınan tedbirlerle de bunun çok erken zamanda geçeceğini tahmin ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız'la da sürekli istişare halindeyiz. Onlarında yönlendirmesiyle biz de personel eğitiminden, dezenfekteye hem otel içinde hem de otel dışında gerekli tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

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