Samsun Valiliği: "Korona virüsüyle ilgili 112 yerine '184' aranmalı"

Samsun Valiliği, korona virüsüyle ilgili danışmak ve bilgi almak için 112 yerine "184 SABİM"in aranması gerektiği uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Mart tarihinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaların büyük bir bölümünün korona virüsü hakkında danışma amaçlı çağrılardan oluştuğuna dikkat çekildi. Valilik açıklamasında, "Söz konusu korona virüsü aramaları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne erişimlerini ve acil durumlara etkin müdahaleyi engellemektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi sadece acil durumlarda aranmalı, korona virüsle ilgili alınan tedbir ve önlemlere ilişkin süreç, devletimizin ve ilgili bakanlıkların resmi iletişim kaynaklarından takip edilmeli ve danışma amaçlı 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattı kullanılmalıdır" denildi.

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