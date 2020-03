Virüslere karşı güçlü bağışıklık sistemi

Diyetisyen Hilal Yazıcı, virüslere karşı koyarak hastalıkları atlatabilmek için güçlü bir bağışıklık sisteminin şart olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Dyt. Hilal Yazıcı, vücudun bağışıklık sistemini yükseltecek beslenme önerilerinde bulundu. Bağışıklık sisteminin gardını kısıtlayıcı diyetlerle düşürmemek gerektiğini ifade eden Dyt. Hilal Yazıcı, “Yeterli ve dengeli beslenerek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Uzun süre açlıklar bu dönemde vücut direncimizin düşmesine sebep olabilir. 34 saat aralıklarla öğün tüketmek kan parametrelerinin dengesi için daha uygundur” dedi.



Omega 3 yağ asitleri vücut direncini artırıyor

Her gün 1 adet yumurta ve 1 porsiyon et tüketilebileceğini söyleyen Dyt. Hilal Yazıcı, “Yeterli protein tüketimi yapım ve onarımda büyük rol oynuyor. Yoğurt gibi probiyotik kaynakları; sarımsak, turşu gibi prebiyotik kaynakları bağışıklık sistemi için oldukça önem arz etmektedir. Her gün 2 porsiyon fermente süt ürünleri ve az tuzlu sarımsaklı turşu tüketilebilir. Haftada 12 gün mutlaka balık tüketilmelidir. Bitkisel omega 3 kaynağı olan ceviz de ara öğünlere ilave edilebilir. Omega 3 yağ asitleri vücut direncini artırmaktadır” diye konuştu.



Mevsim meyveleri bağışıklık sistemi için faydalı

Sebze ve meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Dyt. Hilal Yazıcı, “Birçok vitamin ve minerali içerisinde barındıran mevsim sebzeleri günde 45 porsiyon tüketilebilir. Bol yeşillikli salataları protein kaynaklarıyla tüketmeniz biyoyararlanımı artıracaktır. Antioksidan özellikleriyle ve özellikle C vitamini içerikleriyle mevsim meyveleri de bağışıklık sistemi üzerinde oldukça faydalıdır. Portakal, mandalina, kivi greyfurt gibi yüksek C vitamini içeren meyveleri ve antioksidan kapasitesi yüksek kırmızı meyveleri sıklıkla tüketmekte fayda var” şeklinde konuştu.



Kuru baklagil, fındık ve fıstık tüketin

Zencefil, zerdeçal, karabiber, çörekotu gibi fonksiyonel gıdaları yemeklerde baharat olarak kullanmak ya da kök tane halinde demleyerek tüketmenin de yarar sağlayabileceğini belirten Diyetisyen Yazıcı şu bilgileri verdi: “Tam buğday ürünlerdeki rüşeym, kuru baklagiller ve fındık, fıstık, badem gibi kabuklu yemişlerin içerdiği çinko bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Vitamin mineral eksiklikleri bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki gösterir. Aile hekiminize başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmanız ve gerektiğinde takviye almanız önem arz etmektedir. Ayrıca sağlıklı bir beden için fiziksel aktivite de çok önemli. Kalabalık olmayan ortamlarda, açık hava yürüyüşleri yapılabilir ya da var olan imkânlar çerçevesinde hareketlilik artırılabilir.”

