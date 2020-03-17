Virüslere karşı güçlü bağışıklık sistemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Virüslere karşı güçlü bağışıklık sistemi

İHA

Diyetisyen Hilal Yazıcı, virüslere karşı koyarak hastalıkları atlatabilmek için güçlü bir bağışıklık sisteminin şart olduğunu söyledi.

Virüslere karşı güçlü bağışıklık sistemi

Diyetisyen Hilal Yazıcı, virüslere karşı koyarak hastalıkları atlatabilmek için güçlü bir bağışıklık sisteminin şart olduğunu söyledi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Dyt. Hilal Yazıcı, vücudun bağışıklık sistemini yükseltecek beslenme önerilerinde bulundu. Bağışıklık sisteminin gardını kısıtlayıcı diyetlerle düşürmemek gerektiğini ifade eden Dyt. Hilal Yazıcı, “Yeterli ve dengeli beslenerek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Uzun süre açlıklar bu dönemde vücut direncimizin düşmesine sebep olabilir. 34 saat aralıklarla öğün tüketmek kan parametrelerinin dengesi için daha uygundur” dedi.

Omega 3 yağ asitleri vücut direncini artırıyor
Her gün 1 adet yumurta ve 1 porsiyon et tüketilebileceğini söyleyen Dyt. Hilal Yazıcı, “Yeterli protein tüketimi yapım ve onarımda büyük rol oynuyor. Yoğurt gibi probiyotik kaynakları; sarımsak, turşu gibi prebiyotik kaynakları bağışıklık sistemi için oldukça önem arz etmektedir. Her gün 2 porsiyon fermente süt ürünleri ve az tuzlu sarımsaklı turşu tüketilebilir. Haftada 12 gün mutlaka balık tüketilmelidir. Bitkisel omega 3 kaynağı olan ceviz de ara öğünlere ilave edilebilir. Omega 3 yağ asitleri vücut direncini artırmaktadır” diye konuştu.

Mevsim meyveleri bağışıklık sistemi için faydalı
Sebze ve meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Dyt. Hilal Yazıcı, “Birçok vitamin ve minerali içerisinde barındıran mevsim sebzeleri günde 45 porsiyon tüketilebilir. Bol yeşillikli salataları protein kaynaklarıyla tüketmeniz biyoyararlanımı artıracaktır. Antioksidan özellikleriyle ve özellikle C vitamini içerikleriyle mevsim meyveleri de bağışıklık sistemi üzerinde oldukça faydalıdır. Portakal, mandalina, kivi greyfurt gibi yüksek C vitamini içeren meyveleri ve antioksidan kapasitesi yüksek kırmızı meyveleri sıklıkla tüketmekte fayda var” şeklinde konuştu.

Kuru baklagil, fındık ve fıstık tüketin
Zencefil, zerdeçal, karabiber, çörekotu gibi fonksiyonel gıdaları yemeklerde baharat olarak kullanmak ya da kök tane halinde demleyerek tüketmenin de yarar sağlayabileceğini belirten Diyetisyen Yazıcı şu bilgileri verdi: “Tam buğday ürünlerdeki rüşeym, kuru baklagiller ve fındık, fıstık, badem gibi kabuklu yemişlerin içerdiği çinko bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Vitamin mineral eksiklikleri bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki gösterir. Aile hekiminize başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmanız ve gerektiğinde takviye almanız önem arz etmektedir. Ayrıca sağlıklı bir beden için fiziksel aktivite de çok önemli. Kalabalık olmayan ortamlarda, açık hava yürüyüşleri yapılabilir ya da var olan imkânlar çerçevesinde hareketlilik artırılabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Adliyesinde "korona" önlemi Adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor, ellerine kolonya dökülüyor
YEREL HABERLER Samsun Adliyesinde "korona" önlemi Adliyeye ...
Samsun Valiliği: "Korona virüsüyle ilgili 112 yerine '184' aranmalı"
YEREL HABERLER Samsun Valiliği: "Korona virüsüyle ilgili 112 yerine ...
Amca oğulları arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı
YEREL HABERLER Amca oğulları arasındaki tartışma cinayetle ...
(Görüntülü) Koronavirüse karşı kırmızı pancar turşusu' tüketin
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı kırmızı pancar ...
JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Samsun'da
YEREL HABERLER JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Samsun'da
OMÜ’den Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER OMÜ’den Türkiye şampiyonu
Öğrenci ve öğretmenlerden Çanakkale şehitleri için klip Çanakkale şehitlerini kliple andılar
YEREL HABERLER Öğrenci ve öğretmenlerden Çanakkale şehitleri için ...
Motosiklet almaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet almaya geldiği Samsun'da kazada hayatını ...
Emekli polis su kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli polis su kanalında ölü bulundu
Ekmek satışına 'korona' önlemi: “Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin” Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit: “Ekmeği elinizle değil gözünüzle seçin”
YEREL HABERLER Ekmek satışına 'korona' önlemi: “Ekmeği elinizle ...
İşler düşük ama turizmciler umutlu Korona işlerini düşürdü ama turizmciler umutlu
YEREL HABERLER İşler düşük ama turizmciler umutlu Korona işlerini ...
Emekli polis su kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli polis su kanalında ölü bulundu
Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi
Samsun'da 178 iş yerinde 14 bin 903 maske ve dezenfektan ürünü denetlendi Samsun’da maske ve dezenfektan denetimi
YEREL HABERLER Samsun'da 178 iş yerinde 14 bin 903 maske ve ...
Özel halk otobüslerinde korona virüsü seferberliği 106 adet halk otobüsü her gün dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Özel halk otobüslerinde korona virüsü ...
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
Bafra’da virüs fırsatçılarına denetim
YEREL HABERLER Bafra’da virüs fırsatçılarına denetim
Havza’da korona virüsü eğitimi
YEREL HABERLER Havza’da korona virüsü eğitimi
Atakum’da acil eylem planı devrede
YEREL HABERLER Atakum’da acil eylem planı devrede
(Görüntülü) Karadeniz'de balık av sezonu erken kapanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadeniz'de balık av sezonu erken ...
Karadeniz´de balık av sezonu erken kapanıyor
YEREL HABERLER Karadeniz´de balık av sezonu erken kapanıyor
İnternetten yaşı küçük çocuklara tuzak şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER İnternetten yaşı küçük çocuklara tuzak şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X