SAMÇEP: “Samsun şebeke suyu güvenli”

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) tarafından şehir şebeke suyunun değerlerinin uygun olduğu ve güvenle kullanılabileceği açıklandı.

SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ ve Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir tarafından yapılan açıklamada, “Samsun şehir şebeke suyu ile ilgili 02 Mart 2020 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında sudaki alüminyum ve bulanıklık değerlerinin yüksek olduğunu ve bir an önce 17 Şubat 2005 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun suyun şebekeye verilmesi gerektiğini belirtmiştik. 02 Mart 2020 tarihinden bu güne kadar şehir şebeke suyunun alüminyum ve bulanıklık parametreleri üzerinden takibini sağladık. İzlemeler neticesinde şehir şebeke suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olduğu görülmektedir. Samsun’da yaşayan vatandaşlar olarak ücretini ödeyerek satın aldığımız suyun yukarıda belirttiğimiz yönetmeliğe uygun olmasını istemek, arıtma ve atık su süreçlerinin takibini yapmak en doğal hakkımızdır. Bu konulardaki izlemelerimiz devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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