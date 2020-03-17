Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

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Samsun'da bir kişi evinde yüzüstü düşmüş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Aydın Ertaş (57) evinde arkadaşları tarafından yüzüstü yere düşmüş halde ölü olarak bulundu. Aydın Ertaş'ın ölümü savcı tarafından şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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