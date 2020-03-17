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İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

İHA

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında toplanan Genişletilmiş İl Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı’nda korona virüsüne karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşülerek bir dizi karar alındı.
Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan kurul ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda, halk sağlığının korunması amacı ile alınan kararlar duyuruldu.
Samsun Valiliği tarafından alınan kararlara ilişkin yapılan duyuruda, “İlimizde tüm resmi kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından bakanlıklarca yayınlanan tüm genelge, yönerge, talimat ve tavsiye kararlarına uyulmasına, tüm resmi özel kurum ve kuruluşların kendi önlemlerini genelge, yönerge, talimat ve tavsiye kararlarına göre alması ve uygulamasına, kamu düzeninin sağlanması, sağlık kuruluşlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına, sağlık teşkilatına personel, idari ve teknik desteğin sağlanmasına, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından Kovid 19 ile ilgili farkındalık materyalinin (afiş, broşür, video vb.) halkın görebileceği yerlerde ücretsiz asılma, yayımlanma ve dağıtılmasının sağlanmasına, toplu taşıma araçları, ibadethaneler gibi toplu kullanılan yerlerin temizliği sırasında kullanılacak biyosidal ürün uygulamalarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılıp yetki verilen firmalarca (İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır) Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda sağlanmasına, günlük hayatın idamesi için gerekli olan hizmetlerin (İtfaiye, çöp toplama, su tedariği, kanalizasyon işlemleri vb.) sürdürülmesinin sağlanmasına, özel kritik tesislerin, araç ve gereçlerin emniyetinin ve güvenliğinin sağlanmasına, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmasına, uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden işletmeler ilk bazda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıtalarınca takibatı yapılıp gerek duyulması halinde kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesine, belediyelerce gerçekleştirilen nikah işlemlerine devam edilmesine ancak sürelerinin kısaltılmasına ve katılımın 10 kişinin üzerinde olmamasına, sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesine, Samsun il genelinde yapılacak veya yapılması planlanan Kovid 19 önlem temizlik faaliyetleri hakkında Sağlık Bakanlığımızın talimatlarının uygulanmasına, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme mesajlarının gönderilmesine, toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu umreden gelen kişilerin ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasına, özel ve kamu kurum, kuruluşlarda hizmet veren kantinleri işleten firmaların satışlarını gerçekleştirmeye devam etmesine, bu kantinlerde yer alan masa ve sandalyelerin kaldırılarak oturarak verilen hizmetlerinin durdurulmasının sağlanmasına, havaalanları kafeterya kısımlarının aralarının açılarak oturma alanlarının azaltılmasına, kalabalık işçi çalıştıran iş yerlerinin çalışanlarını bilgilendirmesinin sağlanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinde ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmünde yer almaktadır. Buna göre tespit edilen kişi veya kişiler olması durumunda kolluk kuvvetlerince gerekli işlemlerin başlatılmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre toplu alanlarda uygulanması salgın hastalık anında uyulması gereken kurallara uymayanlara adı geçen kanunun maddesine göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten idari para cezası uygulanmasına, infaz kurumlarında hükümlü olanların sağlık muayenelerinin mümkün olduğu kadar (acil durumlar dışında) azaltılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararlara İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından da uyulacağı yönünde karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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