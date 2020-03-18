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Samsun'da cadde ve sokaklar bomboş Korona virüsü, soğuk hava ve yağmur nedeniyle sokaklar boşaldı

İHA

Samsun'da etkisini gösteren yağışlar ve soğuk hayatı olumsuz etkilerken, korona virüsünden dolayı da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Samsun'da cadde ve sokaklar bomboş Korona virüsü, soğuk hava ve yağmur nedeniyle sokaklar boşaldı

Samsun'da etkisini gösteren yağışlar ve soğuk hayatı olumsuz etkilerken, korona virüsünden dolayı da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Çin'de ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine birçok önlem alınmıştı. İlk olarak okulların 3 hafta tatil edilmesi, akabinde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonucunda insanların ortak bulunduğu birçok mekanın faaliyetlerine geçici olarak ara verilmişti. Samsun'da korona virüsünden dolayı cadde ve sokaklar boş kalırken etkisini gösteren soğuk hava ve yağışlar da hayatı olumsuz etkiledi.

İstiklal ve Mecidiye Caddeleri bomboş
Samsun'da özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstiklal ve Mecidiye Caddelerinin saat 12.00 sıralarında boş olduğu gözlendi. Ana arterlerin bomboş olması insanların hem virüs tehlikesi hem de elverişsiz havadan dolayı dışarı çıkmamayı tercih ettiğini gösterdi. Bulvar AVM etrafında bulunan alanların da seyrek olduğu gözlerden kaçmadı. Sokağa çıkan bazı insanlar virüse karşı maske takarak önlem aldı.
Cemaatle namaz kılmanın yasaklanmasının ardından camiler de boşaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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