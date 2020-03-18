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Samsun'da şehitler anıldı Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

İHA

Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sade bir tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Osman Kaymak, "Çanakkale'de sergilenen birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir" dedi.

Samsun'da şehitler anıldı Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sade bir tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Osman Kaymak, "Çanakkale’de sergilenen birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir" dedi.
İlkadım ilçesi Kıranköy Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı atışı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Anma töreninde Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Kaymak deftere, "Aziz şehitlerimiz; kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, yüce Türk milletinin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğrunda canlarınızı seve seve feda ederek en yüksek makam olan şehitlik mertebesine eriştiniz. Bugün uğruna şehit olduğunuz vatanımızın her köşesinde minnet ve şükran duygularıyla manevi huzurlarınızda sizleri anıyoruz. Sizlerden aldığımız güç, azim ve irade ile üzerinde sonsuza kadar özgürce yaşayacağımız bu vatan toprakları için yeri geldiğinde bizlerde canımızı seve seve vermekten çekinmeyeceğiz. Çanakkale’de sergilenen birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 105’inci yıl dönümünü kutluyor, bu toprakları bize vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” satırlarını yazdı.
Akabinde Vali Kaymak, protokol üyeleri ile birlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programa ayrıca, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı üyeleri katıldı.

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