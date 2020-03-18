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Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor

İHA

Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor

Türkiye’de de korona virüsü vakaları görülmesi sonrasında vatandaştan gelen talep üzerine 24 saat esasıyla çalışan ilaçlama firmalarına gelen telefonlar susmuyor. Ekip sayılarını artıran ilaçlama firmaları dezenfekte işlerine yetişmeye çalışıyor.
Samsun’da bir ilaçlama firması sahibi olan Hayati Çelebi, korona virüsü vakaları sonrasında ilaçlama işlerinin durumunu değerlendirdi. 24 saat esaslı çalıştıklarını ve yine de işlere yetişmekte zorlandıklarına değinen Çelebi, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasının işlerini artırdığını ancak bir an önce virüsle mücadelenin kazanılması gerektiğini belirtti. Vatandaşların bu mücadelede panik olmaması ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı firmalarla çalışması konusunda dikkati çeken Çelebi, sağlığa zararlı bir işlem olmaması adına dezenfektede kullanılan ürünün öğrenilmesi gerektiği konusunda uyardı.
Gelen talep üzerine ekip sayısını artırdıklarını belirten Hayati Çelebi, “24 saat esaslı çalışıyoruz. Şu anda mevcut arkadaşların dışında takviye almaya da çalışıyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. 1 hafta içerisinde 45 tona yakın bir ilaç kullanımımız oldu. 3 kişi çalışıyorduk, şu anda 20 kişiye ulaştık. Günde yaklaşık 100, 120 noktaya ulaşabiliyoruz. Her ekip ayrı ayrı çalışıyor. Fahiş bir fiyat vermiyoruz, vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Küçük bir evin 50 TL’den başlayıp apartman bazında 200 – 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Telefonumuz 24 saat açık. Şu anda halkımızda gerçekten duyarlılık var ve telefonlarımız susmuyor. Para kazanmanın ticaretin dışında gerçekten insanlara faydalı olmak da bizim için gurur verici bir şey. İnşallah bu virüs tez zamanda gider, bu halkın da tedirginliği de biter” dedi.
Vatandaşların bilinçsiz kişilere bu işleri yaptırmamasını isteyen Çelebi, “Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün onay vermiş olduğu bir dezenfektan kullanıyoruz. Bunun dışında kullanılanlar zaten etki etmiyor, aynı zamanda sağlıkla da oynanabiliyor. Vatandaşlarımız lütfen bu konuya duyarlılığını göstermeleri için Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı firmalarla çalışsınlar. Dezenfekte işlemi sonrasında da ilgili firmadan yapılan işlemi gösteren belge alsınlar” diye konuştu.
İşlerin arttığını ancak panik halinin sona ermesini istediklerini belirten Çelebi, “Gece gündüz 24 saat çalışmamız devam ediyor. Tamam, ticaret yapıyoruz ama bir nevi insanların şu panik halinin bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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