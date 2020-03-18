Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ÇarşambaAyvacık yolu Salıpazarı bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Çarşamba'ya doğru gitmekte olan Hilmi T.(23) idaresindeki 55 ABS 157 plakalı hafif ticari araç ile Emine G.'nin (49) kullandığı 55 VE 457 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı.

Kazada araç sürücüleri Hilmi T. ve Emine G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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