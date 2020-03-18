Samsunlu şairden 'korona' şiiri

Samsunlu şair Hasan Sancak, korona virüsü tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın uyulması gerektiğini duyurduğu 14 maddeyi şiire döktü.

Samsun'da 64 yaşındaki şair Hasan Sancak korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 önlemi yazdığı şiirle anlattı.

Konuyla ilgili konuşan Hasan Sancak, “Son günlerde bütün dünyamızı ve Türkiye’mizi esir alan korona virüsüne karşı çok dikkatli olmalı, tedbire tedbir katmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirmelidir. Kurallara uymalıyız. Hastalığın artması engellenmelidir. Paniğe kapılmamalıyız. Riskli bölgelerde dolaşmamalıyız. Sigara, içki, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları sona erdirmeliyiz. Sağlık Bakanlığı’ndan geliyoruz iddiası ile yaşlı vatandaşlarımızın evlerini soyan hırsızlara fırsat vermemeliyiz” dedi.

Sancak’ın yazdığı şiirdeki bazı mısralar şöyle:

"Elleri sık sık yıkasu ile sabun ile/20 saniye ovunortadan kalksın çile/Hastalık belirtisiolandan üç dört adım/Mesafemiz olmalıölçülmelidir adım.

Öksürme ve hapşırmaanında ağız burun/Tek kullanımlık mendilile ört sözde durun/Bu mendil bulunmazsadirseğin iç kısmını/Kullanıp tedbir alınzora sokma vatanı.

Sarılma tokalaşmayakın temastan kaçın/Ağız burun el gözedokunma n’olur kaçın/Yurt dışı seyahati iptal et ya ertele/Köy belde ilçe illersavrulmamalı yele.

Yurt dışından dönüşteevde ilk 14 günü/Huzur ile geçirinuymalıdır bütünü/Bulunulan ortamısık sık havalandırın/İhmal edilmemeliuygula bugün yarın.

Kıyafetlerinizi6090°C/Normal deterjan kullangece yıkayın gece/Kapı kolu armatürlavabo gibi bölüm/Su ve deterjan ileher gün temizle gülüm.

Ellerde eldivenlermuhakkak olmalıdır/Sağlıklı nesillerleülkemiz dolmalıdır/Soğuk algınlığınıçeken yaşlı kronik/Hastalardan uzak durdavranmalıyız atik.

Dışarı çıkar ikenmaskeleri takalım/İnsanlara yaklaşmaişimize bakalım/Bardak çatal ve kaşıkhavlu gibi kişisel/Eşyayı ortak tutmasakın sürmemeli el.

Bol sıvı tüketmelidengeli beslenelim/Uyku düzenli olsunhastalığı yenelim/İçte ateş öksürüknefes darlığı varsa/ Maske tak hastaneye başvur kalkmalı tasa.

Sağlık Bakanı Kocane diyorsa duyalım/Televizyonu seyretdediğine uyalım/Sizlere şiir yazanVatan Şairi Hasan/Uyanık olmalıyızolmamalıdır yatan."

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