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Samsun’da eczacılardan korona virüsüne şeritli önlem

İHA

Samsun'da eczacılar korona virüsü tehdidinden korunmak için kendi imkanlarıyla önlem aldı.

Samsun’da eczacılardan korona virüsüne şeritli önlem

Samsun’da eczacılar korona virüsü tehdidinden korunmak için kendi imkanlarıyla önlem aldı.

Türkiye’de korona virüsü vakaları görülmesinin ardından insanlarla yakın temas halinde olan mesleklerden olan eczacılar da eczanelerinde kendi imkanlarıyla tedbir aldılar. Samsun’daki bir eczane 'Sağlığınız açısından fazla yaklaşmayalım' yazısı ve kırmızı kurdele ile önlem alırken, bir diğerinde ise mesafeyi artırmak için masa önüne bilgilendirici yazılar ve güvenlik şeridi yerleştirildiği görüldü.

Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan da eczacıların ve vatandaşların alması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdiği bir açıklama yaptı. “İçinde olduğumuz şu dönemde eczaneler risk alanı ve eczacılarımız da riskli meslek grupları arasındadır” diyen Başkan Karacan, “Her şeyden önce bulaşma riskini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bulaşma riskini azaltmak maksadıyla eczane çalışanlarıyla ve diğer hastalarla aranıza en az 1 metre mesafe koymanız çok önemli. Eczanelerimizde uygulamaya konulan güvenlik şeritlerine uymanızı ehemmiyetle rica ediyoruz. Eczanelerin içindeki hasta sayısına dikkat etmeniz sizlerden beklediğimiz bir diğer önemli husus. Temas mesafesini göz önünde bulundurarak eczane içerisinde en fazla 3 hastanın olmasına dikkat ediniz. Maske, gözlük gibi koruyucu önlemleri aksatmayınız. Para alışverişlerinizde mümkün mertebe temassız banka kartlarını kullanmaya özen gösteriniz. Kovid 19 ile mücadelede hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Bilgili ve bilinçli davranışlar sergilememiz hepimizi daha çok koruyacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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