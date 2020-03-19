TCG Fatih Samsun’dan ayrıldı

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TCG Fatih (F242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 3 gün önce geldiği Samsun'dan ayrıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 1619 Ocak tarihleri arasında Samsun’a gelerek limana demir attı. Kaldığı sürede korona virüsü önlemleri kapsamında halkın ziyaretine kapalı olan gemi bu sabah 09.00 itibarıyla Samsun’dan ayrıldı.

Deniz Kuvveleri Komutanlığı'nın en önemli fırkateynlerden olan gemi 115.5 metre uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip.

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