OMÜ uzaktan eğitime hazır

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, korona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitime yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Rektör Sait Bilgiç tarafından yapılan duyuruda, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde eğitim öğretimin kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak üzere teorik derslerin OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından yürütülmesi için hazırlığımızı tamamladık. Daha geniş bilgi verilecektir. Web sayfamız ve sosyal hesaplarımızı takip ediniz” ifadeleri kullanıldı.

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