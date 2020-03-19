Başkan Togar öğrencilere müjdeyi verdi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabındaki paylaşımına destek vererek öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtacağının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi. Bunun üzerine Türkiye’nin dört bir yanındaki destek yazılarının ardından Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar bakana, çocuklara futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtarak destek vereceğini söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında el yazısıyla 'Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika söz' yazdığı kağıdın görüntüsünü paylaşarak 'Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız' şeklinde bir paylaşım yaptı. Bizler de Türkiye’nin dört bir yanındaki destek paylaşımlarına ortak olduk. Tüm dünya olarak çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Küresel bir salgın olan korona virüse karşı tedbirlerimizi aldık. İlçemizin dört bir yanında ortak kullanım alanlarını dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini yaptık. Tedbirler çerçevesinde öğrenciler okullarından uzun süre ayrı kalıyor. Bakanımızın okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüsü 40 dakika yapmasıyla öğrencilerimize bir jest yaptı. Biz de Tekkeköy Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanındaki okullarımızdaki öğrencilerimize okullarına kavuşmanın özlemini gidersinler diye futbol, basketbol, hentbol, voleybol topları dağıtacağız. Bu günler birlik beraberliğe ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günler. Allah’ın izniyle bunu da birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

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