Başkan Demir’den esnaf ve vatandaşa müjde Abonman hakkı saklı Ulaşım araçlarının belediye aidatları 2 ay ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Demir’den esnaf ve vatandaşa müjde Abonman hakkı saklı Ulaşım araçlarının belediye aidatları 2 ay ertelendi

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs salgını nedeniyle abonmandaki haklarını kullanamayan vatandaşların önlemler sona erdiğinde kalan biniş adetlerini kullanabileceklerini açıkladı.

Başkan Demir’den esnaf ve vatandaşa müjde Abonman hakkı saklı Ulaşım araçlarının belediye aidatları 2 ay ertelendi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs salgını nedeniyle abonmandaki haklarını kullanamayan vatandaşların önlemler sona erdiğinde kalan biniş adetlerini kullanabileceklerini açıkladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında esnaf ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla bir dizi tedbir aldı.
Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.’ye (SAMULAŞ) ait toplu taşıma araçlarında kullanmak üzere abonman hakları bulunan ve bunları salgın nedeniyle kullanamayan vatandaşlar için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir müjde verdi.
Vatandaşların abonmanlarında kalan biniş adetleri ve sürelerini salgın önlemleri sona erdiğinde kullanılabileceğini açıklayan Başkan Demir bunu, “Abonman hakkı bulunmasına karşın, korona virüs salgınından dolayı toplu ulaşımı kullanamayan vatandaşlarımız, salgın önlemleri sona erdiğinde kalan biniş adetlerini ve sürelerini Samkart Başvuru Merkezi'ne (SBM) başvurarak yeniden kullanabilecekler” ifadeleriyle duyurdu.
Mustafa Demir ayrıca Samsun il genelinde ulaşım araçlarının belediyeye ait aidatlarının 2 ay süre ile ertelendiğini açıkladı. Başkan Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş ve taksilerin belediyeye ait aidatlarını 2 ay süre ile erteledik" açıklamasında bulundu.
Alınan karar kapsamında aidatların Ramazan Bayramı sonrasında ödeneceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: ...
Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların ...
İlkadım’da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak
YEREL HABERLER İlkadım’da alışveriş belediye ekipleri tarafından ...
Samsun Valiliği tarafından ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Samsun Valiliği tarafından ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ ...
Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği
YEREL HABERLER Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği
Samsun'da polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşları evine gönderdi
YEREL HABERLER Samsun'da polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ...
Samsun’da ulaşıma ‘korona virüs’ engeli Tramvayda yüzde 64, otobüste yüzde 63 düşüş
YEREL HABERLER Samsun’da ulaşıma ‘korona virüs’ engeli Tramvayda ...
Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık sistemine faydalı öneriler
YEREL HABERLER Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık ...
Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat ...
Komşuların yangında ölümden kurtardığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Komşuların yangında ölümden kurtardığı kadın hayatını ...
Mahalleyi virüsten korumak isteyen muhtardan "Bana bir şey olmaz" afişleri
YEREL HABERLER Mahalleyi virüsten korumak isteyen muhtardan "Bana ...
Çarşamba'da dolmuş ve servis araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Çarşamba'da dolmuş ve servis araçları dezenfekte ...
'Korona virüs' bankları söktürdü
YEREL HABERLER 'Korona virüs' bankları söktürdü
Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü
YEREL HABERLER Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden ...
"Evinde kal" uyarısı kepenk kapattırdı
YEREL HABERLER "Evinde kal" uyarısı kepenk kapattırdı
Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını önleyeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını ...
İlkadım’da korona seferberliği
YEREL HABERLER İlkadım’da korona seferberliği
Samsun'da yangın
YEREL HABERLER Samsun'da yangın
Atakum’da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği
YEREL HABERLER Atakum’da işitme engellilere görüntülü alışveriş ...
Pazarda virüs tedbirsizliği Az sayıda esnaf maske ve eldiven takarak önlem aldı
YEREL HABERLER Pazarda virüs tedbirsizliği Az sayıda esnaf maske ve ...
Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon Başkan Demir telefonla tek tek aradı, Samsun Büyükşehir ekipleri ev ev dolaştı
YEREL HABERLER Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon Başkan ...
Havza'da camilerde dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Havza'da camilerde dezenfekte çalışması
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle şehre inmiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle şehre inmiyorlar
Dr. Hayati Akbaş: "Büyük göğüsler ciddi sağlık sorunlarına yol açar"
YEREL HABERLER Dr. Hayati Akbaş: "Büyük göğüsler ciddi sağlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X