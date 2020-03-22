İlkadım’da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından ülke genelinde yaşanan korona virüsü salgını sonrası vatandaşların evden çıkmaması için alışveriş hizmeti sunacak ekipler oluşturuldu.

Korona virüsüne karşı ülke genelinde olduğu gibi İlkadım Belediyesince de sıkı bir mücadele sürdürülüyor. ‘Evde kal Türkiye’ çağrısına destek için belediye ekipleri canla başla mücadele ediyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün etkilerini azaltacak önlemlere destek vererek halkın sağlığına birinci dereceden öncelik veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile yeni ekipler oluşturulduğunu belirtti. Belediye çalışanları tarafından verilecek hizmetle evinden çıkamayan vatandaşların alışverişleri belediye ekiplerince yapılacak. İlkadım Belediyesi ekiplerine 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek.

Korona virüsünün Türkiye’de görüldüğü andan itibaren tüm belediye çalışanları ile mücadeleye hazır olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bütün dünya bu virüs nedeni ile zor günler yaşarken ülke olarak bu günleri atlatmanın yolu birlik ve beraberlikten geçmekte. Bireysel olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yaparsak inanıyoruz ki en az kayıpla bu salgını atlatmış olacağız. Bu düşüncelerle İlkadım Belediyesi olarak bütün personelimizle uyumlu ve disiplinli bir çalışma yürütüyoruz. Halkımız sağlığını korumak adına yapılması gereken ne varsa hiç tereddüt etmeden faaliyete geçiriyoruz. Son olarak henüz sokağa çıkma kısıtlaması gelmeden önce yaşlı vatandaşlarımızın evden çıkmamaları için ihtiyaçlarını karşılayacak ve alışverişlerini yapacak ekiplerimizi oluşturmuştuk. Vatandaşlarımız 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan” diye konuştu.



İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerin resmi plakalı araçlar ve kurum kimliği ile hizmet vereceklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kurulan ekiplerimiz tamamen belediye çalışanlarımızdan oluşmakta. Çalışanlarımızın hepsinin kurum kimlikleri mevcuttur ve ekiplerimiz belediyemize ait resmi plakalı araçlarla hizmet vereceklerdir. Belediyemizin adını kullanarak hırsızlık ve dolandırıcılık yapmak isteyebilecek fırsatçılara asla fırsat vermeyiniz ve belirttiğimiz telefon numaraları dışında bir numarayı aramayınız. 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ekiplerimize ulaşarak taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Sizlere hizmet vermek için tamamı resmi olan 55 BR 413, 55 BR 416, 55 BR 420, 55 BR 419 ve 55 SM 050 plaka numaralı araçlarımız ile hizmet vereceğiz” uyarısında bulundu.

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