Havza'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Havza'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

İHA

Samsun 'un Havza ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçları 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecek ve taleplerin ücreti karşılığında karşılanacak.

Havza'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Samsun 'un Havza ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçları 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecek ve taleplerin ücreti karşılığında karşılanacak.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, yeni tip korona virüsü (Kovid19) ile mücadelede tüm tedbirler kapsamında ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu duyurdu. Kaymakam Metin Yılmaz’ın başkanlığında kaymakamlık binasında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca, 21 Mart saat 24.00'ten sonra 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığı belirtildi. Vefa Sosyal Destek Grubunun 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, ilgili kurum görevlileri ve Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri ve taleplerin ücreti karşılığında karşılanacağı ifade edildi.
Toplantıda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Havza Kaymakamlığı koordinesinde Havza Belediyesi Beyaz Masa’da çalışmalarını yürüteceği kararlaştırıldı.

"Vefa Sosyal Destek Grubumuz 24 saat esası üzerinden görevlerini sürdürecek"
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz evlerinde tek başlarına yaşayan vatandaşların hızlıca tespit edilip çalışmalara bu günden itibaren başladıklarını ifade ederek, "İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarının karşılanması 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Vefa Sosyal Destek Grubumuz 24 saat esası üzerinden görevlerini sürdürecek. Başta doktorlarımız ve sağlık personelimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimiz, birim amirlerimiz ve muhtarlarımızın mesai kavramı olmadan çalışacağız. Tüm kamu görevlileri başta şahsım olmak üzere bu aziz milletimizin emrindeyiz. Özellikle yaş grubu itibariyle risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların olayın ciddiyetini görmelerini ve alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yaptığı açıklamada, “İlçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen ve yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belirlenen 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Yine vatandaşlarımız 7144085 numaralı telefon ile Beyaz Masa'da ilgililere ulaşabilirler. Tüm tedbirler alınmış durumda. Vatandaşlarımızın, doktordan yazdırdığı ilaçtan tutunda evde yiyeceği yemeğe, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
(Görüntülü) Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi Lütfen evlerinizde kalın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin ...
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: ...
Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların ...
İlkadım’da alışveriş belediye ekipleri tarafından yapılacak
YEREL HABERLER İlkadım’da alışveriş belediye ekipleri tarafından ...
Samsun Valiliği tarafından ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Samsun Valiliği tarafından ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ ...
Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği
YEREL HABERLER Samsunlu kardeşlerden ‘evde kal’ desteği
Samsun'da polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşları evine gönderdi
YEREL HABERLER Samsun'da polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ...
Başkan Demir’den esnaf ve vatandaşa müjde Abonman hakkı saklı Ulaşım araçlarının belediye aidatları 2 ay ertelendi
YEREL HABERLER Başkan Demir’den esnaf ve vatandaşa müjde Abonman ...
Samsun’da ulaşıma ‘korona virüs’ engeli Tramvayda yüzde 64, otobüste yüzde 63 düşüş
YEREL HABERLER Samsun’da ulaşıma ‘korona virüs’ engeli Tramvayda ...
Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık sistemine faydalı öneriler
YEREL HABERLER Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık ...
Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat ...
Komşuların yangında ölümden kurtardığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Komşuların yangında ölümden kurtardığı kadın hayatını ...
Mahalleyi virüsten korumak isteyen muhtardan "Bana bir şey olmaz" afişleri
YEREL HABERLER Mahalleyi virüsten korumak isteyen muhtardan "Bana ...
Çarşamba'da dolmuş ve servis araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Çarşamba'da dolmuş ve servis araçları dezenfekte ...
'Korona virüs' bankları söktürdü
YEREL HABERLER 'Korona virüs' bankları söktürdü
Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü
YEREL HABERLER Arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden ...
"Evinde kal" uyarısı kepenk kapattırdı
YEREL HABERLER "Evinde kal" uyarısı kepenk kapattırdı
Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını önleyeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını ...
İlkadım’da korona seferberliği
YEREL HABERLER İlkadım’da korona seferberliği
Samsun'da yangın
YEREL HABERLER Samsun'da yangın
Atakum’da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği
YEREL HABERLER Atakum’da işitme engellilere görüntülü alışveriş ...
Pazarda virüs tedbirsizliği Az sayıda esnaf maske ve eldiven takarak önlem aldı
YEREL HABERLER Pazarda virüs tedbirsizliği Az sayıda esnaf maske ve ...
Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon Başkan Demir telefonla tek tek aradı, Samsun Büyükşehir ekipleri ev ev dolaştı
YEREL HABERLER Başkan Demir'den yaşlılara sürpriz telefon Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X