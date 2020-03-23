Rektör Aydın: “Meteoroloji mühendisliği bölümü olan Türkiye’deki iki üniversiteden biriyiz”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, meteorolojinin hayatın hemen her alanında merkezi bir rol oynadığına dikkat çekerek, “Yüksek önem taşıyan meteoroloji mühendisliği bölümünü bünyesinde barındıran Türkiye’deki iki üniversiteden biriyiz” dedi.

‘Dünya Meteoroloji Günü’ dolayısıyla açıklama yapan Rektör Aydın, “187 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Meteoroloji Örgütü, örgütün kurulması için imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girişini hatırlamak amacıyla 1961 yılından beri her yıl 23 Mart'ta Dünya Meteoroloji Günü’nü kutlamaktadır. Meteoroloji bugün pek çok sektöre sağladığı desteklerle herkesin hayatını yakından ilgilendiren bir konuma gelmiştir. Geniş çapta bilimsel keşiflerde, inovasyonda, endüstriyel üretimde, uluslararası ticarette, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve küresel ölçekte çevrenin korunmasında merkezi bir rol oynayan meteoroloji; enerji, sağlık, sanat, adalet, çevre, arkeoloji, savunma, ulaşım, spor, tarım ve turizm gibi sektörlerde de belirleyici bir rol üstlenmektedir” diye konuştu.

Rektör Aydın şunları söyledi:

“Son dönemde küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber meteoroloji bilimi daha da büyük önem kazanmaya başlamıştır. Ne mutlu ki Samsun Üniversitesi olarak yüksek önem taşıyan meteoroloji mühendisliği bölümünü bünyesinde barındıran Türkiye’deki iki üniversiteden biriyiz. Hava olaylarının önceden tahmin edilmesi konusunda mühim yer teşkil eden bu bölümün ilimizde Samsun Üniversitesi bünyesinde bulunması Samsun için büyük bir avantajdır. Bu denli önemli bir bölümü ilimize kazandırmış olmak ve geliştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu münasebetle başta meteoroloji mühendisliği bölümümüzde görev yapan akademik ve idari personelimiz ve bu bölümde eğitim gören öğrencilerimiz olmak üzere tüm meteoroloji camiasının Dünya Meteoroloji Günü'nü kutlarım.”

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