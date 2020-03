MEDİKÜM: “İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı kurulmalı” Biyolojik unsurlar ile savaşa karşı “İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı” talep edildi

Samsun’da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve ARGE’nin koordine edilip desteklendiği bir “İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı” kurulmasını istedi.

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir tıbbi cihaz üreticileri olarak devlet tarafından ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin koordine edilmesini ve desteklenmesini istediklerini belirtti.

Samsun'dan yaklaşık 80 ülkeye tıbbi cihazların ihracatının yapıldığını belirten Ahmet Aydemir, korona virüs ve benzeri biyolojik unsurla hızlı ve sonuç alan bir mücadele için lazım olan malzemelerin ARGE’sinin ve üretiminin önceden planlanması gerektiğine değindi. Aksi takdirde tüm dünya insanlığının şu an olduğu gibi son derece basit bir şişe kolonya ve bir adet maskeye muhtaç kalacağını belirtti.

Şu anda Samsun’da bu konuda bir üretim olmadığını ifade eden Başkan Aydemir, “Bana şu son 2 ay içerisinde çoğunluğu yurt dışına gönderilmek üzere yüzlerce yerden maske, dezenfektan ve gündemi meşgul eden korona virüsü ile mücadele etmek için gereken solunum cihazı ve benzeri cihazlar soruldu. Üretilmesi zor olmayan bu cihazların maalesef kümelenmemizde şu an için üretimi olmadığı yanıtını vermek zorunda kaldık. Bana göre bu tür üretimler ihtiyaç daha hasıl olmadan planlanmalı ve yönlendirilip yönetilmelidir. Dünyamızda gündemin en önemli maddesini teşkil eden korona virüs pandemisinden de anlaşılacağı üzere, dünyada hızla değişen şartlar artık ilaç ve tıbbi cihazların bundan sonraki dönemlerde de en az savunma sanayisi kadar stratejik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Stratejik öneme haiz olan ilaç ve tıbbi cihazların, Savunma Sanayi Başkanlığı’na benzer bir model ile devletimiz tarafından ele alınıp ‘ilaç ve tıbbi cihaz sanayi başkanlığı’ kurulmasının ve bu başkanlık tarafından ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinin yönetilip yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda MEDİKÜM olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Bu tür salgınların bir biyolojik savaş unsuru olmaya dönüşebileceğine değinen Aydemir, “Dünyadaki olaylar biyolojik savaşa doğru dönüyor. Bizim de biyolojik savaşa karşı savunma sistemlerini oluşturmamız lazım. Bundan sonraki süreçte de bu ve benzeri süreçler yaşanmaya devam edecektir. Bugün Covid19 yarın Covid2021 olacaktır. Eğer bu bir biyolojik savaşsa senin biyolojik savunma unsurlarında olmalı. Nasıl savunma sanayi devlet olarak destekleniyorsa aynı şekilde ilaç ve tıbbi cihaz sanayisi de ilk etapta ‘İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığının kurulması ve sonraki aşamalarda da bu başkanlık tarafından, üretim, planlama ve ARGE faaliyetleri koordine edilip, yürütülmesi yolu ile desteklenmelidir. Bana göre kolonya, koruyucu maske gibi normal zamanda yüzüne bakmadığımız malzemeleri, şu anda piyasada bulmakta güçlük çektiğimiz olgusundan hareketle bu olaydan çıkarılacak en büyük ders budur ve bir an önce gereği yapılmalıdır” diye konuştu.

