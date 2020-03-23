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Samsun TSO’da işlemler online ortamdan yapılabilecek

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, karona virüsü (Kovid19) tedbirleri süresince, üyelerin işlemlerini hizmet binasına gelmeden online ortamdan yapabileceğini söyledi.

Samsun TSO’da işlemler online ortamdan yapılabilecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, karona virüsü (Kovid19) tedbirleri süresince, üyelerin işlemlerini hizmet binasına gelmeden online ortamdan yapabileceğini söyledi.
Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Kovid19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere riayet edilmesinin önemini vurguladı. Sosyal izolasyonun mümkün olan en üst seviyede sağlanabilmesi adına online platformdan temin edilebilecek belgeler için açıklamada bulunan Murzioğlu, “Üyelerimiz, Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Kaydı Belgesi’ni uye.tobb.org.tr/organizasyon adresinden online ortamdan temin edebilir. Aktif hesabı olmayanlar ise, firma unvanı, yetkili ismi ve cep telefonu bilgilerini “724@samsuntso.org.tr” adresine gönderip, ön tanımlama yapılmasını isteyebilir” dedi.

Süre uzatıldı
Murzioğlu ayrıca; geçerlilik süresi 20 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında sona erecek olan Kapasite Raporlarının geçerlilik sürelerinin 1 Mayıs 2020 tarihine uzatıldığını, 20 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki ilk kapasite raporu başvuruları ile değişiklik zorunluluğu bulunana kapasite raporu tespitleri için eksper tarafından firmalara yapılacak ziyaretlerin online olarak yapılabilmesi hususunda TOBB tarafından karar alındığını da belirtti.

Kısa Çalışma Ödeneği Desteği devrede
Başkan Murzioğlu ayrıca, 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde Kısa Çalışma Uygulamasının devreye alındığını ifade etti. Kovid19 virüsünün dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel zorlayıcı sebep kapsamında uygulamaya alınan Kısa Çalışma Uygulaması için başvuruların 23 Mat 2020 itibariyle İŞKUR’a yapılabileceğini belirten Murzioğlu, “Kısa çalışma ödeneği kapsamında, başvuruları uygun görülen firmalarımızın çalışanlarına kısa çalışma ödeneği ödenmekte ve bu kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından 3 ay boyunca karşılanmaktadır. Dünyada etkilerini her geçen gün artırarak sürdüren korona virüsü salgını sebebiyle sıkıntı yaşayan firmalarımız genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir” diye konuştu.
Murzioğlu, konuyla ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru evrakları için “https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisacalismaodenegi” linkinden ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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