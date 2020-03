Virüs et fiyatlarını artırdı, kasapların işleri yüzde 80 düştü

Samsun Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ömür Şen, toplu et satışı yaptıkları iş yerlerinin korona virüsünden kapanması dolayısıyla işlerinin yüzde 80 düştüğünü açıkladı.

Korona virüsünün Türkiye’de görülmesi üzerine birçok iş yerine geçici bir süreliğine kapatma kararı alındı. Samsun’da boş alan sokaklar esnafı etkiledi. Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde vatandaşlar kasaplara hücum ederek et stoku yaptı. Bu durumun et fiyatlarına tavan yaptırdığını belirten Samsun Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ömür Şen, "Korona virüsünün bize yüzde 80 kadar etkisi var. Durum böyleyken etlere de zam gelmesi bizleri bir hayli etkiledi. Vatandaşın durumu ortadadır. Dışarı çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Etlerin fiyatı yükselince ayrı bir yıkım oluyor. Etleri bu tarz yükselmesi iyi değil. Bu fırsatçılık olarak düşünüyoruz. İlk başta vatandaşlar panik yaptı. Marketlere yöneldi ama bu durum çok abartılacak düzeyde değil. Tabii, insanların biraz korkuyor, ileriye dönük ne olacak diye düşünüyorlar. İnsanlar fırsat düşkünlüğü yapmasınlar. Genellikle lokanta, fabrikalar gibi toplu et sattığımız yerler virüs nedeniyle kapatılınca bizim işlerimizde yüzde 80 düşüş oldu. Etlerin stok durumunda bir sıkıntı yok. Sadece kelle paçaya rağbet arttı" dedi.

Kasaplarda kıymanın kilogram fiyatı 48 ile 50 TL ve kuşbaşının kilogram fiyatı ise 50 ile 52 TL’den satılıyor.

