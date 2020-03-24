Kadın doktoru darbeden kuzenlerden biri tutuklandı (2)



POLİS ARACINDA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Gamze Kanık'ın, polis aracında adliyeye sevk edilirken, sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Gamze Kanık paylaşımında, 'Kendinize cici bakın' ifadesine yer verdi. Gamze Kanık ile birlikte adliyeye sevk edilen Deniz A. ise, doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kuzeninin sosyal medya hesabından, 'Arkadaşlar Gamze tutuklandı. Bir müddet aramızda olmayacak. Halini hatrını soranlara çok selamı var. Onunla ilgili bir şey demek isteyen bana yazsın' mesajı paylaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-03-24 15:43:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.