İlkadım’da korona virüsüne karşı banklar söküldü

Korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan çalışmaları anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Ekiplerimiz halkın bir arada yakın bir mesafede olmamaları için bazı alanlardaki bankları söküyorlar” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde korona virüse karşı verilen mücadeleyi yerinde gördü. Ekiplerle buluşarak incelemelerde bulunan Başkan Demirtaş, “Virüse karşı verdiğimiz mücadele aralıksız bir çalışmayla gece gündüz devam ediyor” diye konuştu.

Belediye personeline aralıksız verdikleri salgın mücadelesi için teşekkür ettiğini Demirtaş, “Belediye çalışanlarımız vatandaşımızın sağlığı için gerçekten özverili ve başarılı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bir yandan İlkadım’ı sokak sokak yıkarken diğer yandan evden çıkamayan vatandaşlarımızın alışverişlerini yapıyorlar. Bunun yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz halkın bir arada yakın bir mesafede olmamaları için bazı alanlardaki bankları söküyorlar. Başka bir ekibimiz kamu kurumları ve toplu kullanım alanlarını devamlı bir şekilde ilaçlıyorlar. Tüm bu çalışmalar sürerken biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu süreç boyunca hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. İlkadım Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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