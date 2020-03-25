İdrar kaçırma probleminin tedavisi var Dr. Özkan: “İdrar kaçırma sorunu bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir”

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "Kişinin sosyal yaşantısını etkileyecek olan idrar kaçırma sorunu bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir" dedi.

Yapılan araştırmalara göre 30 yaşın üzerindeki her 4 kadından 1’i idrar kaçırmadan şikayet ediyor fakat bunu gizliyor. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, kadınlarda sıkça görülen idrar kaçırma sorununun tedavisi olduğunu söyledi.



İdrar kaçırma probleminin tedavisi var

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, kadınların utanma duygusunu bir tarafa bırakıp mutlaka geç kalmadan tedavilerini yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Tedavisi oldukça kolay olmasına rağmen, birçok kadın idrar kaçırma sorununu en yakınlarıyla dahi paylaşamıyor. Yaşam kalitesini bozan bu rahatsızlığın kader olduğunu düşünmemek lazım. Özellikle gündüz ve uyanıkken istem dışında idrar kaçırma iş hayatı olumsuz etkiliyor. O¨rnegˆin, kişi bir alıs¸veris¸ merkezine ya da farklı bir kuruma gittigˆinde mutlaka tuvalete en yakın yere oturma ihtiyacı duyuyor. I·s¸ yerinin mutlaka tuvalete yakın olmasını tercih ediyorlar. Kısacası ilk aradıkları s¸ey tuvalet oluyor. Bu da kis¸iyi ciddi s¸ekilde zora sokuyor. Sonuçta kişinin sosyal yaşantısını da etkileyecek olan idrar kaçırma sorunu bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir. Bu problem sadece yaşlanma ile ortaya çıkan bir durum değildir. Özellikle menopoz sonrası dönemde olan ve fazla sayıda ve zor doğum yapmış kadınlarda görülen bu durum bazen daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. I·drar kac¸ırma, cerrahi veya cerrahi dıs¸ı yo¨ntemlerle, ilac¸la tedavi edilebiliyor. Bu rahatsızlık, bir tu¨r fonksiyon bozuklugˆu oldugˆu ic¸in tedavisinin de iyi du¨zenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

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