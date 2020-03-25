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Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural

DHA

Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural


Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)UZMAN Diyetisyen Büşra Atmaca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için doğru beslenmenin 14 altın kuralı olduğunu belirterek, "Virüs toplum sağlığı açısından tehlikeli olma özelliğini kaybedene kadar hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli, mecbur kalmadıkça evlerden çıkılmamalı. Bir süre böyle yaşamak sanırım tercihten öte bir zorunluluk olarak kabul edilmeli" dedi.
Virüsten korunmak için herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Büşra Atmaca, "Hepinizin malumu Koronavirüs (Kovid-19) adlı bir virüs dünyada neredeyse yaşamı durma noktasına getirdi. Ülkemizde de virüsün bulaştığı insan sayısının her geçen gün artması ve yaşanan ölümler nedeniyle toplum iyice tedirgin olmuş durumda. Paniğe kapılmadan titizlikle koruyucu tedbirlere harfiyen uymak kişisel sağlığımızı koruma adına çok önemli ama aynı zamanda da bir vatandaşlık görevi. Virüs toplum sağlığı açısından tehlikeli olma özelliğini kaybedene kadar hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli, mecbur kalmadıkça evlerden çıkılmamalı. Bir süre böyle yaşamak sanırım tercihten öte bir zorunluluk olarak kabul edilmeli" dedi.
14 ALTIN KURAL
Virüsten korunmak için nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında da bilgi veren Büşra Atmaca, "Beslenme, hayatımızın her aşamasında sağlığımızı koruyan ve yaşam kalitemizi yükselten önemli bir unsur. Bağışıklığın yani bağırsak sisteminin sağlıklı olması, vücut direncini de güçlendirecektir. Bu da bizi virüsten korumaya yardımcı olacaktır. Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için 14 altın kural şunlardır:
Güne kahvaltıyla başlayın, öğün atlamayın, 3 ana 3 ara öğün tüketmeye özen gösterin. Dışardan aldığınız taze yeşil sebze ve meyveleri mutlaka sirkeli suyla yıkayın, dolaplara yerleştirin, meyveleri kabuklarını soyarak tüketin. Açıkta satılan gıdalar yerine paketli ürünler almaya özen gösterin, aldığınız ürünlerin dış ambalajını dezenfekte edilmiş bir bez yardımıyla temizleyin. Kullanmaya başladıktan sonra çapraz kontaminasyon tehlikesini önlemek için ağızlarını sıkıca kapatın. Taze sebze, meyve, baklagil, yulaf, sebze yemekleri gibi besin değeri ve lif içeriği açısından yüksek besinler tüketin. Probiyotik içeriği yüksek; ev yapımı yoğurt, kefir, tarhana ve turşu beslenme tercihleriniz arasında mutlaka olsun. Antioksidan içeriği yüksek besinler; kırmızı pancar, ıspanak, havuç, ceviz tüketmeye özen gösterin" diye konuştu. 
SU TÜKETİMİ UYARISI
Şu günlerde özellikle su tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Hareketinizin kısıtlandığı bu dönemde aşırı tüketimden kaçının, evde egzersiz yapın. Uyku düzenine dikkat edin ve yeterince uyuyun. Vücut ısısını dengede tutabilmek, toksinlerin atılmasını sağlamak için günde 2,5-3 litre arası su tüketin. Kızartma, aşırı yağlı, şekerli, kola, cips, çikolata gibi yiyeceklerden uzak durun. Evde, komposto, meyve suyu, yoğurt, kek, kefir hazırlamaya çalışın, yemeklerinizi haşlama veya fırında pişirmeyi tercih edin. Aşırı kafein alımından kaçının. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı veya kahve tüketmeyin. Günde bir adet maden suyu tüketmeye özen gösterin. Bir uzmana danışmadan takviye edici gıdalar kullanmayın. Endişe duymayın ve nefesinizi sakinleştirin, nefes egzersizleri uygulayın" ifadelerinde bulundu.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-03-25 14:38:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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