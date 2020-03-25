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Sandıkçı: "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım" Pazar alanları ve sokaklar antibakteriyel sabun ile yıkanıyor

İHA

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, birlik beraberlik içerisinde güç birliği yaparak bu salgını önleyeceğiz" dedi.

Sandıkçı: "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım" Pazar alanları ve sokaklar antibakteriyel sabun ile yıkanıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, birlik beraberlik içerisinde güç birliği yaparak bu salgını önleyeceğiz" dedi.
Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgın hastalığı riskine karşı, ilçe pazar yerlerinde, marketlerde ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeleri yapıyor, uymayanlara uyarılarda bulunuyor.
Salgının kontrol altına alınmasının temel kuralının sosyal mesafeyi korumak olduğunu pazarcı esnafına ve vatandaşlara hatırlatan belediye zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılarda bulunuyor. Pazar esnafının satış tezgahlarının sosyal mesafeye uygunluğu, iki tezgah arasının en az 6 metre olacak şekilde konumlanmalarını sağlayan ekipler ilçe genelindeki marketlerde ve bankamatiklerde de sosyal mesafenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Pazar alanları ve sokaklar antibakteriyel sabun ile yıkanıyor
Dünya'da ölümlere neden olan korona virüs tehdidine karşı ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, pazar yerlerinde de gerekli önlemlerini alıyor. Belediye ekipleri pazar kurulumundan önce pazar kurulacak alanı ve sokakları antibakteriyel sabun ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belediye ekipleri maske ve eldiven dağıtıyor
Vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliğini ön planda tutan Canik Belediyesi, pazar girişlerine dezenfekte stantları kurarak ellerin dezenfekte edilmesinin yanında esnafa ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirerek salgın riskine karşı önlemlerini sürdürüyor. Pazar esnafının eldivensiz ve maskesiz satış yapmasına müsaade edilmiyor.

“Kurallara uyalım, bilgi kirliliğini önleyelim”
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınını önlemek için belediye olarak sürekli sahalarda teyakkuz halinde olduklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için, ilçemiz genelinde özellikle insan yoğunluğunun olduğu alanlarda, hijyen ve dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunların yanında sıfır temas kuralını uygulayarak, sosyal mesafenin korunması için ekiplerimiz pazar yerlerinde, marketlerde ve bankamatiklerde gerekli çalışmaları yapıyor, uymayanlara uyarılarda bulunuluyor. Salgın riskinden kurtulmak için, hükümetimizin, bakanlıklarımızın ve Korona Virüsü Mücadele Bilim Kurulu’nun uyarılarını harfiyen uyguluyoruz. Aynı hassasiyeti, aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, birlik beraberlik içerisinde güç birliği yaparak bu salgını önleyeceğiz” diye konuştu.

“Evimizde kalarak salgın riskini ortadan kaldıralım”
"Evinde Kal Türkiye" çağrısına hep birlikte uyulması gerektiğini de belirten Başkan Sandıkçı, zaruri ihtiyaç olmadıkça evlerden çıkılmaması ve acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bir an evvel evlere dönerek hastalığın yayılma riskinin ortadan kalkması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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