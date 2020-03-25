İlkadım'da yaşlılara vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlkadım'da yaşlılara vefa

İHA

Korona virüsü salgını tedbirleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler "Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyor" dedi.

İlkadım'da yaşlılara vefa

Korona virüsü salgını tedbirleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler “Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyor” dedi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile oluşturulan hizmet ekipleri gece gündüz demeden tüm talepleri karşılamak için çalışıyor. Evden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan çağrı merkezine gelen talepleri özverili bir çalışma ile karşılayan belediye ekipleri vatandaşlar tarafından takdir görüyor.

“Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz”
Birçok farklı alanda yürütülen mücadele çalışmalarıyla salgına karşı alınabilecek tüm önlemleri aldıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile yoğun mücadele devam ediyor. Bu mücadelede vatandaşımızın virüsten korunmasını sağlamanın yanı sıra psikolojik olarak da yalnız olmadıklarını hissettirmek en önemli görevlerimizden biridir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ekip oluşturduk. Bu vatandaşlarımız belediyemize veya kaymakamlığımıza ulaşarak taleplerini ilettikleri andan itibaren personelimiz duyarlı bir şekilde ve özveri ile ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Evden çıkamayan vatandaşlarımız 444 55 01 ve 0505 178 55 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bize ulaşabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın doktoru darbeden Gamze: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
YEREL HABERLER Kadın doktoru darbeden Gamze: Elini kaldırdı, tokat ...
(Görüntülü) Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurtta karantinaya alınan öğrencilere ...
Samsun'da banka önlerinde kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Samsun'da banka önlerinde kuyruk oluştu
Zabıtadan hâlde fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan hâlde fahiş fiyat denetimi
Çaldıkları malzemeyi internet sitesinden satanlar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Çaldıkları malzemeyi internet sitesinden satanlar ...
Samsun 'evde kaldı' Samsun kurallara uydu, parklar boş kaldı
YEREL HABERLER Samsun 'evde kaldı' Samsun kurallara uydu, parklar ...
Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar
YEREL HABERLER Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran ...
Sandıkçı: "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım" Pazar alanları ve sokaklar antibakteriyel sabun ile yıkanıyor
YEREL HABERLER Sandıkçı: "Sağlığımız için sosyal mesafeyi ...
Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede 14 altın kural
YEREL HABERLER Diyetisyen Atmaca'dan koronavirüse karşı beslenmede ...
Togar: "Gün birlik olma günü"
YEREL HABERLER Togar: "Gün birlik olma günü"
Atakum’da pazarda salgın önlemi
YEREL HABERLER Atakum’da pazarda salgın önlemi
Samsun’da sağlık çalışanlarına motivasyon artırıcı destek Samsun’da sağlık çalışanları unutulmadı
YEREL HABERLER Samsun’da sağlık çalışanlarına motivasyon artırıcı ...
Kırsal mahalle araçlarına dezenfekte
YEREL HABERLER Kırsal mahalle araçlarına dezenfekte
İdrar kaçırma probleminin tedavisi var Dr. Özkan: “İdrar kaçırma sorunu bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir”
YEREL HABERLER İdrar kaçırma probleminin tedavisi var Dr. Özkan: ...
'Şehit Eyüp Gülaştı yardım tırı' İdlib'e uğurlandı
YEREL HABERLER 'Şehit Eyüp Gülaştı yardım tırı' İdlib'e uğurlandı
Tekkeköy’de evler ekmeksiz kalmayacak
YEREL HABERLER Tekkeköy’de evler ekmeksiz kalmayacak
Yazlıklardan çalıp internet sitesinden satışa sundular
YEREL HABERLER Yazlıklardan çalıp internet sitesinden satışa ...
Aktarlara talep arttı, yaş zencefil yok satıyor
YEREL HABERLER Aktarlara talep arttı, yaş zencefil yok satıyor
(Görüntülü) SAMSUN Karadeniz'de balıkçılar, sezonu erken kapatıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN Karadeniz'de balıkçılar, sezonu ...
Korona çocuklarda hafif seyrediyor diye tedbiri bırakmayın
YEREL HABERLER Korona çocuklarda hafif seyrediyor diye tedbiri ...
Karadeniz´de balıkçılar, sezonu erken kapatıyor
YEREL HABERLER Karadeniz´de balıkçılar, sezonu erken kapatıyor
(Görüntülü) Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun?da yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurtdışından getirilen 401 öğrenci ...
Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun´da yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun´da yurtlara ...
DHA YURT - Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun´da yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER DHA YURT - Yurtdışından getirilen 401 öğrenci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X