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Virüs, emlak piyasasında işleri yüzde 60 düşürdü

İHA

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların beklemede olmasının emlak piyasasında işleri yüzde 60 düşürdüğünü açıkladı.

Virüs, emlak piyasasında işleri yüzde 60 düşürdü

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların beklemede olmasının emlak piyasasında işleri yüzde 60 düşürdüğünü açıkladı.
Korona virüsünün Türkiye’de görülmesi üzerine birçok iş yerine geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı. Vatandaşların “evde kal” çağrılarına uyması ile Samsun’da boş kalan sokaklar emlakçıları da etkiledi.
Vatandaşın şu an bir tedirginlik içinde olduğunu ama bunun en kısa sürede atlatılacağına inandığını söyleyen SATEM Başkanı Mevlüt Oral, “Emlak piyasası yüzde 60 düştü. İmkanı olan da olmayan da bir tedirginlik var. Normalinde evin dahi olsa satma da satamıyorsun kiraya ev vermeye kalksan kiraya da veremiyorsun. Çünkü vatandaş olduğu yerden oturuyor evden dışarı çıkmıyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Tapu dairesindeki işlemleri bir gözden geçirelim yüzde 60 düşmüştür. Bu da vatandaşın şu anda beklemede olduğunu gösteriyor ama bu tedirginliğin en kısa zamanda atlatılacağına inanıyorum” dedi.
Emlak piyasasında korona virüsü salgını için alınan tedbirleri de anlatan Mevlüt Oral web tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini ve sadece ıslak imzalı belgeler için müdürlüklere gidildiğini anlattı.
Bu uygulamanın uzun zamandır istedikleri ve bekledikleri bir uygulama olduğunu ve uygulamadan çok memnun olduklarını belirten Mevlüt Oral, “Korona virüsü salgını önlemleri kapsamında şu anda web tapuya girdiğin zaman otomatik olarak şu tarihte tapu işlemini yapabilirsin diye sana gün ve zaman veriyor. Vatandaş internetten müracaatını yaptığında tapu dairesindeki tüm işlemler yapılıyor ve sadece ıslak imza için tapu dairesine çağrılıyorsun. Bundan sonra benim her meslektaşım tapuya gitmeden oturduğu yerde saat fark etmeksizin tapu işlemi havalesini alabilecek. Bu yönetmelik yasalaştığı zaman bizim mesleğimiz gerçekten kurumsal bir hale gelecek. Bundan sonra tapu dairesini fazla kullanmayacağız sadece imza atmak için alıcı ile satıcıyı tapuya götüreceğiz onun dışında oturduğumuz yerde satışımızı yapacağız” diye konuştu.
65 yaş ve üzerindeki vatandaşları da alınan virüs tedbirleri nedeniyle uyaran Başkan Oral, “65 yaş üzeri tapu dairesinde işlem olmayacak. Bunu bilsinler vekalet dahi alsan bundan sonra noterde satış vekaleti vermiyor” şeklinde konuştu.
Emlakçıların bu süreçte mağdur olmaması için çok yoğun kullanılan emlak sitelerine, aidatların ertelenmesi için başvuru yaptığını ve olumlu dönüşler aldığını da anlatan Oral, “Oda olarak bazı emlak sitelerini kullanan meslektaşlarıma şu müjdeyi verebilirim. Oda olarak 4 tane yoğun kullanılan siteye elektronik posta ile ulaştım. 2 siteden bize olumlu bir cevap geldi. Ben 3 aylığına aidat ödemelerini ertelemelerini istedim. Bu siteler iki aylık bir ertelemeyi kabul etti. Diğer 2 firmadan da bu hassasiyeti bekliyorum. Eğer kabul edilmezse ileriki tarihlerde ben bu sitelerle çalışmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zor günlerde benim yanımda olmuyorsa iyi günde benim sana ihtiyacım yoktur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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