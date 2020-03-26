Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında ölü bulundu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Yaşar Almaz'ın (72) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Umut Mahallesi´ndeki evinden dün sabah çıkıp, bisikletine binerek, uzaklaşan Yaşar Almaz´dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama çalışması başlatılırken, bu sabah jandarmaya, Karamustafalı Mahallesi´ndeki sulama kanalında ceset görüldüğü ihbarı geldi. Kanala giden ekipler, cansız bedenin, Yaşar Almaz´a ait olduğunu tespit etti. Bisikleti ile sulama kanalına düştüğü değerlendirilen Almaz´ın cesedi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşar Almaz´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2020-03-26 17:11:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.