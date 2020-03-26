Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında ölü bulundu

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Yaşar Almaz'ın (72) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Umut Mahallesi´ndeki evinden dün sabah çıkıp, bisikletine binerek, uzaklaşan Yaşar Almaz´dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama çalışması başlatılırken, bu sabah jandarmaya, Karamustafalı Mahallesi´ndeki sulama kanalında ceset görüldüğü ihbarı geldi. Kanala giden ekipler, cansız bedenin, Yaşar Almaz´a ait olduğunu tespit etti. Bisikleti ile sulama kanalına düştüğü değerlendirilen Almaz´ın cesedi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşar Almaz´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2020-03-26 17:11:47
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