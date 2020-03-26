(Görüntülü) Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

Samsun?da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgikli gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adem M.'nin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun

2020-03-26 22:38:14



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