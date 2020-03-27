Samsun’da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına koyulan genci polis kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun’da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına koyulan genci polis kurtardı

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından dövüldükten sonra aracın bagajına koyularak kaçırılan genci polis kurtardı.

Samsun’da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına koyulan genci polis kurtardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından dövüldükten sonra aracın bagajına koyularak kaçırılan genci polis kurtardı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Samet M. (31), yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmada Samet M., 2 kişi tarafından darp edildi. Sonrasında kendisine ait aracın bagajına konularak kaçırıldı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı görüntüleyen vatandaşın ihbarından yola çıkarak görüntüden plakayı tespit eden polis ekipleri kent güvenlik sistemi kameralarından da aracın gidiş güzergahını belirleyerek aracı olaydan 2 saat sonra buldu. Park halinde bulunan aracın bagajından çıkarılan Samet M., Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın şüphelilerinden B.B. yakalandı, S.Ü. ise aranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu ...
Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, ...
2 günde 70 ihtiyaç sahibine hizmet verdi
YEREL HABERLER 2 günde 70 ihtiyaç sahibine hizmet verdi
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Silahla ağır yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Silahla ağır yaralamaya tutuklama
Bafra'da yeni önlem ve uygulamalar
YEREL HABERLER Bafra'da yeni önlem ve uygulamalar
Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında ölü bulundu
Başkan Deveci’den hayırseverlere çağrı: “Bugün değilse ne zaman el uzatacaksınız?”
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den hayırseverlere çağrı: “Bugün ...
OMÜ’de senato toplantısı uzaktan yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ’de senato toplantısı uzaktan yapıldı
Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi
Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu
Canik'ten çalışanlarına korona izni
YEREL HABERLER Canik'ten çalışanlarına korona izni
Eğitmenlerden gönüllü maske üretimi 4 günde 5 binden fazla maske ürettiler
YEREL HABERLER Eğitmenlerden gönüllü maske üretimi 4 günde 5 binden ...
Samsun’dan çalınan tekne Giresun’da bulundu
YEREL HABERLER Samsun’dan çalınan tekne Giresun’da bulundu
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına ...
1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları ...
(Görüntülü) SAMSUN Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN Dövülüp, konulduğu otomobilinin ...
Vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı BAH Alo Doktorum Uygulaması
YEREL HABERLER Vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı BAH ...
(Görüntülü) Samsun'da bir kişinin vurulduğu kavga kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da bir kişinin vurulduğu kavga ...
Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı
YEREL HABERLER Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis ...
Başkan Demir'den “evde kalan” çocuklara doğum günü sürprizi Doğum günü çocuklarına oyuncaklarını Başkan Demir gönderdi
YEREL HABERLER Başkan Demir'den “evde kalan” çocuklara doğum günü ...
Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, ...
Virüs, emlak piyasasında işleri yüzde 60 düşürdü
YEREL HABERLER Virüs, emlak piyasasında işleri yüzde 60 düşürdü
Samsun'da kavgada silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kavgada silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X