Kızılay’dan 'kan bağışı' çağrısı

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, salgın hastalıklar sırasında dahi kan bağışı kabul çalışmaları ve kan bileşeni tedarik zinciri kesilmemesi gereken bir kritik sağlık hizmeti olduğu belirtildi.

Korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat olmak üzere 5 ilde kan bağışlarının azalmasından dolayı Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü "Evde kal ama dışarıdaysan senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" diyerek dışarıdaki vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Korona virüsü sürecinde kan bağışlarının oldukça azaldığına dikkat çeken Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Müdürülüğü yaptığı açıklamada, "Hastanelerdeki acil olmayan ameliyatlar ertelenmiş olsa da şu süreçte sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden ve ertelenemeyecek ameliyatlar için kan bileşeni ihtiyacı devam etmektedir. Hastanelerimize bu süreçte sağlıklı bireylerimizin gitmemesi yönündeki tavsiyelere uyulmalıdır. Olağan hallerde olduğu gibi Türk Kızılay bu süreçte de hastaneler dışında kan bağışlarını toplayacak ve ihtiyaç duyulan kan bileşenlerini hastanelere ulaştıracaktır. Nitekim kan bileşeni ihtiyacının sürekli olması sebebi ile salgın esnasındaki tüm kısıtlamalara rağmen mülki idarenin kan bağış araçlarımıza izin vermesinin sebebi de bu mecburiyettendir" denildi.



"Salgının ilerleyen günlerinde kan bağışçılarımıza ulaşmak daha da zorlaşacaktır"

Herkesi kan vermeye davet eden Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü, "Nitekim basında da görebileceğiniz üzere diğer ülkeler, salgının en yoğun olduğu dönemde ulusal kan bağışı çağrısına çıkmak mecburiyetinde kalmışlardır. Diğer ülke tecrübeleri de ilk önlem olarak salgın sürecine yeterli kan stoku ile girilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu süreçte sabit kan bağışı noktalarımızda (Kan alma birimleri ve kan bağışı araçları) kan bağışı kabul hizmeti devam edecektir. Daha önceden kan bağışında bulunmuş düzenli kan bağışçılarımız bu hizmet noktalarımıza telefonla veya SMS ile (ancak sınırlı sayıda bir gruba) çağrılmaktadır. Türk Kızılayı’nın en önemli önceliği çalışanlarımızın, bağışçılarımızın ve kan alıcılarının güvenliğidir. Kan bağışı güvenli bir süreçtir ve insanlar kan ve trombosit bağışında bulunmaktan çekinmemelidir. Türk Kızılayı sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı ve iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden kan bağışı kabul etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

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