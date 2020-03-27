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Gönüllü öğretmenler, okulda ürettikleri maskelerle korona virüsüyle mücadeleye destek veriyor

İHA

Gönüllü öğretmenler, okulda ürettikleri maskelerle korona virüsüyle mücadeleye destek veriyor

Samsun Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri okulda ürettikleri maskelerle korona virüs ile mücadeleye destek veriyor.
Korona virüsü önlemleri kapsamında ellerini taşın altına koyan okul idaresi ve gönüllü öğretmenler, başta devlet hastanesi ve resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için gecegündüz çalışıyor. 5 gündür okulun atölyesinde günde ortalama ürettikleri 700 ila 800 maske ile taleplere cevap vermekte zorlanan okul idaresi Halk Eğitim Merkezinden destek istedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden usta öğreticilerin de desteği ile günlük maske üretimini 3 bine çıkartmayı hedefliyor.

“2 atölyemizde üretime geçtik”
Okul Müdürü Yıldıray Baş, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir mücadele başlatıldı. Biz de Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yapılan bu mücadelenin bir yerinde olmak istedik. Arkadaşlarımızla düşündük ne yapabiliriz diye. Giyim bölümümüze ait 2 atölyemiz vardı. Bu atölyelerimizde örnek maskeler diktik. Bunu devlet hastanesinde gösterdik, çok beğenildi. Daha sonra maske üretmeye karar verdik ve şu anda da 2 atölyemizde üretime geçtik. 5 günde yaklaşık 3 bin maske ürettik. Günlük 700 ile 800 arasında bir üretim yapabildik ama bugünden itibaren bu sayıyı binlerin üzerine çıkartıp burada maske üretmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince hastanemiz başta olmak üzere bütün resmi kurumların günlük ihtiyaçlarını karşılama çabasında olacağız. Çalışmalarımız ne kadar devam edebilir onu bizde kestiremiyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız atölyeye geldiği sürece üretime devam edeceğiz. Bizim bu yaptığımızı duyan Bafra’da birçok insan yardımcı olmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız yemek gönderiyor, bazıları bağış yaparak katkı sağlıyor. Bu bizi müthiş bir şekilde motive ediyor. Her zamankinden daha mutlu bir şekilde okula geliyoruz. Tabii, bizim de ailelerimiz var. Evde kalalım mı yoksa okula gidelim düşüncesi içerisindeyken var olan ihtiyaç bizim okulda olmamızı gerektirdiği için gönüllü öğretmenlerimizle üretmeye devam ediyoruz. Bu zor günde devletimizin ve milletimizin yanında olmak bize yakışırdı. Bunu 5 gündür başardık. İnşallah 15 gün daha bu çalışmayı devam ettirerek ihtiyaç olan maskeleri karşılarız” dedi.
Müdür Yardımcısı Gamze Nur Tuncer, “Biz elimizden geldiğince ülkemize yaşadığı bu zor dönemde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gönüllü olarak atölyelerde çalışıyorlar. Maske üretiyoruz, yaşadığımız süreç ortada. Herkesin çorbada tuzu bulunması gerektiğini düşündük ve böyle bir çalışmaya girdik. Umarım en kısa sürede de bu sıkıntılı günleri atlatmış oluruz” diye konuştu.
Müdür Yardımcısı Murat Bal ise, “Bütün dünyaya etkileyen korona virüsüne karşı biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bu maskeyi kendi imkanlarımızla üretebileceğimize karar verdik. Bir çalışmaya girdik. Alt yapı oluşturduk. Piyasa araştırması yaparak malzemelerimizi tedarik ederek üretime başladık. Hafta sonu, akşam, sabah demeden biz görevimizin başındayız. Devletimize, milletimize hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada sağ olsun öğretmenlerimiz, öğretmen eşlerimiz bize destek veriyor. Elimizdeki kıt imkanlarla başladık ama bugün günlük bin adet üretecek kapasiteye geldik. Halk Eğitim Merkezimizin bize verdiği destekle bunu daha da arttırarak ilçemizin maske ihtiyacını karşılamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde 700 ile 800 arasında maske üretimi yapılıyor.

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