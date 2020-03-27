Samsun’da hastaneler her gün dezenfekte ediliyor Büyükşehirden hastanelere dezenfeksiyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun’da hastaneler her gün dezenfekte ediliyor Büyükşehirden hastanelere dezenfeksiyon

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezindeki 6 hastane her gün dezenfekte ediliyor.

Samsun’da hastaneler her gün dezenfekte ediliyor Büyükşehirden hastanelere dezenfeksiyon

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezindeki 6 hastane her gün dezenfekte ediliyor.
Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele önlemleri kapsamında birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları ile virüs salgınının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu konuda hastaneler çok önemli bir yer tutuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de hastanelerin dezenfekte edilmesine özel önem veriyor. Belediye ekipleri şehir merkezindeki hastaneleri her gün dezenfekte ediyor.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Ünitesi, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Atakum Eğitim Araştırma Polikliniği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi ile aile sağlığı merkezlerinde dezenfekte çalışması yürütülüyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı alanlar, hastanenin ortak kullanım alanları, asansörler, merdivenler, çeşitli odalar, poliklinikler ve temas edilebilecek her nokta dezenfekte edilerek virüs ve bakterilerden arındırılıyor. İnsan sağlığına bir yan etkisi bulunmayan ürünler kullanılarak yapılan işlemle sağlık çalışanları ve burayı kullanan vatandaşların salgın hastalıktan korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Korona virüsü ile etkin ve başarılı bir mücadele
Korona virüsünün Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her gün ekiplerimizce merkezde bulunan okullar, camiler, mescitler, tesisler, kamu kurumları, yurtlar, huzur evleri, tramvaylar, mezarlıklar, parklar, hastaneler ve askeri gemi olmak üzere birçok yer tepeden tırnağa temizleniyor. Tüm imkanlarımız ile korona virüsü ile etkin ve başarılı bir mücadele için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda merkezde bulunan hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimiz için de 5 ekip görevlendirdik. Sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın kullandığı bu alanlarda da her gün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu ve kullandığı her alanda da tedbir elden bırakmayarak devam edecek ve inşallah bu süreci hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yinede taleplere yetişemiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, ...
Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Gönüllü öğretmenler, okulda ürettikleri maskelerle korona virüsüyle mücadeleye destek veriyor
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenler, okulda ürettikleri maskelerle ...
Kızılay’dan 'kan bağışı' çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay’dan 'kan bağışı' çağrısı
Samsun’da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına koyulan genci polis kurtardı
YEREL HABERLER Samsun’da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına ...
(Görüntülü) Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu ...
Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, ...
2 günde 70 ihtiyaç sahibine hizmet verdi
YEREL HABERLER 2 günde 70 ihtiyaç sahibine hizmet verdi
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Silahla ağır yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Silahla ağır yaralamaya tutuklama
Bafra'da yeni önlem ve uygulamalar
YEREL HABERLER Bafra'da yeni önlem ve uygulamalar
Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında ölü bulundu
Başkan Deveci’den hayırseverlere çağrı: “Bugün değilse ne zaman el uzatacaksınız?”
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den hayırseverlere çağrı: “Bugün ...
OMÜ’de senato toplantısı uzaktan yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ’de senato toplantısı uzaktan yapıldı
Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi
Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu
Canik'ten çalışanlarına korona izni
YEREL HABERLER Canik'ten çalışanlarına korona izni
Eğitmenlerden gönüllü maske üretimi 4 günde 5 binden fazla maske ürettiler
YEREL HABERLER Eğitmenlerden gönüllü maske üretimi 4 günde 5 binden ...
Samsun’dan çalınan tekne Giresun’da bulundu
YEREL HABERLER Samsun’dan çalınan tekne Giresun’da bulundu
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına ...
1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları ...
(Görüntülü) SAMSUN Dövülüp, konulduğu otomobilinin bagajından polis kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN Dövülüp, konulduğu otomobilinin ...
Vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı BAH Alo Doktorum Uygulaması
YEREL HABERLER Vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı BAH ...
(Görüntülü) Samsun'da bir kişinin vurulduğu kavga kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da bir kişinin vurulduğu kavga ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X