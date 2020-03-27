Korona virüsten korunayım derken, cilt sorunu yaşamayın Kuruyan ellerinizi nemlendirmeyi unutmayın

Dermatoloji (Cildiye) ve Kozmetik Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, korona virüsten korunmak adına kullanılan alkol bazlı dezenfektan malzemelerinin kullanımına, cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz de de ölümlere ve salgın vakalarına yol açan korona virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, kolonya gibi alkol bazlı temizlik malzemeleri formülünde yer alan güçlü etkiler sayesinde cildi en iyi şekilde temizler fakat ciltte kurutma yapabilir, bunun için bazı önlemler almak gerekiyor.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji (Cildiye) ve Kozmetik Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, korona virüs salgınıyla mücadelede kullanılan dezenfektan, kolonya ve benzeri alkol bazlı hijyen malzemelerinin kullanımında, cilt sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.



Cilt yapısını bozabilir

Dr. Serra Hande Öcal, "Alınacak bazı önlemlerle ciltteki hassasiyetin ya da sık el yıkamanın cilt üzerindeki etkisini nasıl en aza indirmek mümkündür. Bu süreçte el sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir. Klasik el sabunları, köpük temizleyiciler, sıvı sabunlar yerine eczanelerde satılan ve deterjan içeriği olmayan cilt temizleyicileri ya da nemlendirme özelliği olan kati sabunlar kullanın. Bu ürünler; cildin kendi doğal yağ içeriğini bozmaz, cilde nem sağlar, tahriş ve kuruluk oluşturmaz” dedi.



Gece bakımı önemli

Gece bakımının önemli olduğunu belirten Öcal, “Ellerinizi yıkadıktan sonra nazikçe, tek kullanımlık yumuşak peçetelerle kurulayın. Nemlendirici kullanımı el egzamasının önlenmesini önemi bir parçasıdır. Cildin hasar görmüş dışkoruyucu tabakasını onarmaya yardımcı olur ve cildin nemini hapseder. Elleriniz her yıkandıktan sonra, gün boyunca sık sık ve cilt her kuruduğunda uygulayın.

Cildin onarım ve yenilenme zamanı gecedir. Yatmadan hemen önce yoğun yağ bazlı bir nemlendirici kullanın tüm bu tedbirlere rağmen cildinizde sızıntı, akıntı, yangı varsa bir dermatoloji uzmanından yardım alın. Reçeteli tedavilere ihtiyacınız olabilir" diyerek sözlerine son verdi.

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