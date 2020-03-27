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Samsun’da karantinadan renkli görüntüler Böyle karantina görülmedi 13 öğrencinin test sonucu negatif çıktı Konser düzenlendi, bir öğrencinin doğum günü kutlandı

İHA

Samsun'da, İtalya'dan gelerek 14 günlük karantina süreci için yurtlara yerleştirilen öğrenciler için konser verildi.

Samsun’da karantinadan renkli görüntüler Böyle karantina görülmedi 13 öğrencinin test sonucu negatif çıktı Konser düzenlendi, bir öğrencinin doğum günü kutlandı

Samsun’da, İtalya’dan gelerek 14 günlük karantina süreci için yurtlara yerleştirilen öğrenciler için konser verildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7’sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek, Sakarya, Sivas ve Samsun’daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını açıklaması sonrası İtalya’dan havalanan iki uçak ile 401 öğrenci Samsun’a getirilerek yurtlarda karantinaya alındı.

Renkli konser
25 Mart’ta gece SamsunÇarşamba Havalimanı'na getirilerek KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na nakledilen ve 14 günlük karantina süreci devam eden öğrenciler için bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde konser düzenlendi. Öğrenciler yapılan konsere odalarındaki pencerelere çıkıp oynayarak eşlik ettiler. Öğrenciler odalarında eğlenirken aşağıdaki yurt personeli ise koruyucu kıyafetlerle aşağıda oyun havası oynadı.

Öğrencinin doğum günü kutlandı
Bugün yapılan konserde aynı zamanda bir öğrencinin doğum günü de kutlandı. Düzenlenen mini konsere katılıp öğrencilerin durumları hakkında bilgi alan Samsun Valisi Osman Kaymak Kütahyalı Ceyda Nur isimli öğrenciye gönderdiği pasta ile doğum günü sürprizi yaptı. Yurt personeli tarafından koruyucu kıyafetlerle Ceyda’nın odasına doğum günü pastası götürüldü. Vali Kaymak öğrenciyle görüntülü olarak görüşerek de ayrıca doğum gününü kutladı.

13 öğrencinin sonuçları negatif çıktı
Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından İtalya'dan gelen Türk öğrencilerden ilk gün havalimanında ateşi yüksek çıkarak hastanelere sevk edilen 13 öğrencinin korona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Vali Kaymak, “Ateş, öksürük gibi bazı semptomlar gösteren 13 öğrenciye korona virüsü testi yapıldı. Hepsi negatif çıktı. Negatif çıkan 13 öğrenci de yurtlara yerleştirildi ve 401 öğrencinin tamamı şu anda yurtlarda. Rutin olarak kontrolleri ve sağlık durumlarının takipleri yapılıyor. AFAD, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da ihtiyaçları karşılanıyor ve karşılanmaya da devam ediyor” dedi.

Kasapoğlu: “Karantina bitiminde burada horon oynayacağız”
Konser etkinliğine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Hepiniz seviliyorsunuz. Size hizmet etmekten ekibim de kat görevlileri de abartı yapmıyorum inanın ki zevk alıyoruz. Her birinizi özel misafir olarak görüyorum. Çünkü devletimiz şu an sizi takip ediyor. Her anınızın güzel geçmesini istiyor. Devlet büyüklerimiz buna göre sorumluluk veriyor. Hepiniz evladımız ötesi bir pozisyondasınız. Bugün su ısıtıcılarınız geldi. Çay ve kahveleriniz de gelecek. Nasipse bugün de artık süreniz bitene kadar börekler göndereceğim sizlere. Samsun pidesi de olacak. Bitiminde de burada horon oynayacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan karantina altına alınan öğrenciler de çektikleri videolarla yurtlardaki yaşam şartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Otelden daha iyi”
Ülkeye dönüşü sağlanan Türk öğrencilerden Uğur Lokmacıoğlu, “Karantina denince insanların aklına gelen şey burada yaşanan şey değil. Karantina kelime anlamı olarak sanki bir hapis hayatını andıran bir kelime fakat biz burada daha çok otel hayatı yaşıyor gibiyiz. Belki de hatta daha da iyisi denilebilir. Çünkü yemeğimiz bile odamıza kadar geliyor ve her türlü ihtiyacımız tamamen karşılanıyor. Odamıza girdiğimizde bize lazım olabilecek her şey hazırdı. Dezenfekte edilmişti. Hatta bir meyve tabağı bile vardı. Onun dışında yemeğimiz günde 3 kere odamıza geliyor çöpümü 3 kere alınıyor. İstediğimiz kadar su alabiliyoruz. Çay ve kahve servisi de bugün başlayacakmış. Normalde 3 kişi için tasarlanmış bir odada tek başıma kalıyorum. Buradaki ikinci günümden sonra görüyorum ki bu ülkenin başına her ne geliyorsa gelsin bu kadar öz veriyle bu kadar canla başla çalışan insanlar olduğu sürece bu ülkenin önü asla kapanmaz. Buradaki çalışanlara kat görevlilerine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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