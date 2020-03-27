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Başkan Özdemir'den il dışından gelenlere çok önemli uyarı: "14 gün kuralına uyun”

İHA

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçe dışından ilçemize gelen vatandaşlardan ricamız kendi karantina ve tecritlerini uygulamaları, 14 gün kuralına uymaları" dedi.

Başkan Özdemir'den il dışından gelenlere çok önemli uyarı: "14 gün kuralına uyun”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçe dışından ilçemize gelen vatandaşlardan ricamız kendi karantina ve tecritlerini uygulamaları, 14 gün kuralına uymaları” dedi.
Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında süt ve süt ürünleri pazarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Esnek mesai uygulamasına geçilen Havza Belediyesinde İŞKUR kayıtlarında yaşanan yoğunluk nedeni ile oluşturulan kontrol noktası ile belediyeye gelen vatandaşların ateşleri vatandaşların ateşini ölçmeye başladı.
İlçede ayrıca oluşturulan Havza Vefa Sosyal Destek Birimi ise sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar taleplerini yerine getirmeye devam etti. Yeni tip korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bilgilendirme yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir korona virüsü tedbirleri ile ilgili olarak tüm ülke gibi kendilerinin de teyakkuzda olduklarını belirterek, “İlçemizde ilgili bakanlıklarımızın genelge ve talimatları doğrultusunda her türlü tedbir alınmakta. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esası üzerinden görevlerinin başında. Esnek mesai uygulamasına başladığımız belediyemizde özellikle İŞKUR başvurularında yaşanan yoğunluk nedeni ile başlatılan uygulamayla belediye binasına gelen vatandaşlarımızın ateşini ölçmeye başladı” diye konuştu.
Havza Belediyesi olarak Havza Vefa Sosyal Destek Birimi çalışmalarına aktif olarak katıldıklarını belirten Özdemir, “Bu kapsamda Havza Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından belediyemiz zabıta ekiplerine yönlendirilen talepler hızlı bir şekilde yerine getirilmekte ve sokağa çıkma sınırlaması getirilen kronik hasta ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmetler ulaştırılmakta” şeklinde konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir son günlerde özelikle İstanbul gibi büyük şehirlerden ilçeye geri dönüşler olduğuna dikkat çekerek, “İlçe dışından ilçemize gelen vatandaşlardan ricamız; kendi karantina ve tecritlerini uygulamaları, 14 gün kuralına uymaları. 14 gün içerisinde kendilerinde yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerin görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri toplum sağlığı açısından önemli. Yine kronik hasta ve 65 yaş üstü büyüklerimizin getirilen yasaklara kendi sağlıkları için uymaları çok önemli” ifadelerini kullandı.

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