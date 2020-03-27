Çocuğun bulunduğu ortamlarda korona virüsü konuşmalarına dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuğun bulunduğu ortamlarda korona virüsü konuşmalarına dikkat

İHA

Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, "Çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda korona virüsü hakkında konuşmalarınıza, yüksek endişeli cümleler kurmaktan ve geleceğe dair yaşanabilecek felaketler hakkında konuşmaktan kaçının" uyarılarında bulundu.

Çocuğun bulunduğu ortamlarda korona virüsü konuşmalarına dikkat

Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, “Çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda korona virüsü hakkında konuşmalarınıza, yüksek endişeli cümleler kurmaktan ve geleceğe dair yaşanabilecek felaketler hakkında konuşmaktan kaçının” uyarılarında bulundu.
Korona virüsünün (Kovid19) dünyada hızla yayılmasıyla ortaya çıkan başta sosyal medya olmak üzere birçok haber kanalında insanlar günden güne farklı bir bilgiye maruz kalıyor. Bu bilgilerin bir kısmı yetişkinlerde kaygı oluştururken, çocuklarda sevdiklerine ve kendilerine zarar gelebileceğine dair korku yaşamalarına neden olabiliyor. Bu nedenle çocukların dünyasında yol açtığı psikolojik sorunların bambaşka boyutlarda olduğu bildirildi.

Dürüst, açık ve samimi konuşmak
Medicana Samsun Hastanesi’nden Uzman Kl. Psikolog Dila Soğancı, Kovid 19 ve çocuk psikolojisi konusunda bilgi verdi. Psikolog Dila Soğancı, “Korona virüs salgını hakkında çocuklara bilgi verirken öncelikle dürüst, açık ve samimi konuşmak gerekmektedir. Yetişkinler belirsizlikle baş etmekte zorlanırken, çocukların da daha çok zorlanabileceğini düşünerek, duygularını paylaşmak her sorduğu soruyu anlayabileceği şekilde cevaplayarak yaşadıkları korku ve kaygıyı azaltabilirsiniz. Yetişkinlerin yaşadıkları kaygılar, çocukların yaşadığı kaygılardan farklı olabilir ve olması güç durumları kaygı haline getirebilirler. Bu nedenle her çocuğun yaşadığı kaygıya ebeveynleri olarak saygı duyulması gerekmektedir. Kaygının bulaşıcı olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle, yetişkinlerin yaşadıkları kaygı ne kadar fazla ise, çocukların yaşadıkları da bu denli fazla olacaktır. Özellikle okul öncesi çocukların somut düşünme becerileri tam olarak gelişmediğinden, ebeveynlerini gözlemleyerek yaşanılan durumu yorumlamaktadırlar. Küçük yaş çocuklar için, somut bilgi vermek yerine yaşanılan durumu oyuncaklar üzerinden anlatabilirsiniz” dedi.

Yüksek endişeli cümleler kurmaktan kaçının
Soğancı şöyle devam etti: “Hastalığa dair ne bildiğini ve ne öğrenmek istediğini sorarak, genelden özele doğru bir bilgi aktarımı yapabilirsiniz. Böylelikle öğrenmek istediğinin dışında bir bilgi aktarmamış ve zihninde yeni bir korku veya belirsizlik durumu oluşturmamış olunur. Sadece yaşanılan Kovid19 salgınını anlatmak yerine, virüslerin genel zararlarına dair bilgi verirken korona virüsü hakkında bilgilendirme yapın. Konuşmayı, çocuğun kendini rahat ve güvende hissettiği alanda yapmanız ve konuşma sonrasında çocuğunuzun tepkilerini ve davranışlarını gözlemlemeniz önemlidir.
Evde sürekli haber kanallarının açık olmamasına dikkat edin. Çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda korona virüsü hakkında konuşmalarınıza, yüksek endişeli cümleler kurmaktan ve geleceğe dair yaşanabilecek felaketler hakkında konuşmaktan kaçının. Unutmayın ki, çocuğunuz yan odada dahi olsa kulağı sizde olacaktır. Sosyal medya kullanan çocuklar için, ebeveynler her okuduğu bilgiye inanmaması gerektiğini, çocukta endişe oluşturan bir bilgi sahibi olduysa bunu sizinle paylaşması gerektiğini anlatın.”

Profesyonel destek
Fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığın da önemli olduğuna dikkat çeken Psikolog Dila Soğancı, “Bu süreçte çocuğunuzun davranışlarını, uyku düzeni, iştahını gözlemleyin. Farklılıklar çocuğun yaşadığı korkuyu dışa yansıtma şekli olabilir. Yetişkinler için ise tek başınıza başa çıkamadığınız ruhsal çöküntü, oluşan takıntı, endişe haliniz var ise muhakkak profesyonel bir destek almanız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılıç: “Tedbir bizden, takdir Allah’tan” Başkan Kılıç’tan Bafralılara anonslu uyarı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Tedbir bizden, takdir ...
‘Gün Birlik Olma Günü’ Türkiye'ye örnek oldu Tekkeköy Belediyesinin projesine destek çığ gibi büyüyor
YEREL HABERLER ‘Gün Birlik Olma Günü’ Türkiye'ye örnek oldu Tekkeköy ...
Başkan Özdemir'den il dışından gelenlere çok önemli uyarı: "14 gün kuralına uyun”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir'den il dışından gelenlere çok önemli ...
(Görüntülü) SAMSUN Karantina altında olan öğrenciye sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN Karantina altında olan öğrenciye ...
İşte Anadolu insanı: “Sizde yanlış olmaz” Yaşlı adamın görevliye verdiği cevap herkesi duygulandırdı
YEREL HABERLER İşte Anadolu insanı: “Sizde yanlış olmaz” Yaşlı ...
Karantinadaki öğrenciye sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Karantinadaki öğrenciye sürpriz doğum günü
Vefa hattı Bafra’da devrede
YEREL HABERLER Vefa hattı Bafra’da devrede
Atakum’da ‘can dostlar’ unutulmadı Sevimli dostlar için toplumsal dayanışma
YEREL HABERLER Atakum’da ‘can dostlar’ unutulmadı Sevimli dostlar ...
Samsun’da karantinadan renkli görüntüler Böyle karantina görülmedi 13 öğrencinin test sonucu negatif çıktı Konser düzenlendi, bir öğrencinin doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Samsun’da karantinadan renkli görüntüler Böyle ...
Korona virüsten korunayım derken, cilt sorunu yaşamayın Kuruyan ellerinizi nemlendirmeyi unutmayın
YEREL HABERLER Korona virüsten korunayım derken, cilt sorunu ...
Samsun'da Öğretmenim Sıra Bende Projesi 20 bin öğretmen 250 bin öğrenciye psikososyal destek sağlayacak
YEREL HABERLER Samsun'da Öğretmenim Sıra Bende Projesi 20 bin ...
Terme 'vefa'da örnek oluyor
YEREL HABERLER Terme 'vefa'da örnek oluyor
Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı
YEREL HABERLER Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı
Samsun’da hastaneler her gün dezenfekte ediliyor Büyükşehirden hastanelere dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Samsun’da hastaneler her gün dezenfekte ...
(Görüntülü) Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, yinede taleplere yetişemiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Etil alkol üretimlerini ikiye katladılar, ...
Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Gönüllü öğretmenler, okulda ürettikleri maskelerle korona virüsüyle mücadeleye destek veriyor
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenler, okulda ürettikleri maskelerle ...
Kızılay’dan 'kan bağışı' çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay’dan 'kan bağışı' çağrısı
Samsun’da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına koyulan genci polis kurtardı
YEREL HABERLER Samsun’da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına ...
(Görüntülü) Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu ...
Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, ...
2 günde 70 ihtiyaç sahibine hizmet verdi
YEREL HABERLER 2 günde 70 ihtiyaç sahibine hizmet verdi
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Silahla ağır yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Silahla ağır yaralamaya tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X