Çocuğun bulunduğu ortamlarda korona virüsü konuşmalarına dikkat

Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, “Çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda korona virüsü hakkında konuşmalarınıza, yüksek endişeli cümleler kurmaktan ve geleceğe dair yaşanabilecek felaketler hakkında konuşmaktan kaçının” uyarılarında bulundu.

Korona virüsünün (Kovid19) dünyada hızla yayılmasıyla ortaya çıkan başta sosyal medya olmak üzere birçok haber kanalında insanlar günden güne farklı bir bilgiye maruz kalıyor. Bu bilgilerin bir kısmı yetişkinlerde kaygı oluştururken, çocuklarda sevdiklerine ve kendilerine zarar gelebileceğine dair korku yaşamalarına neden olabiliyor. Bu nedenle çocukların dünyasında yol açtığı psikolojik sorunların bambaşka boyutlarda olduğu bildirildi.



Dürüst, açık ve samimi konuşmak

Medicana Samsun Hastanesi’nden Uzman Kl. Psikolog Dila Soğancı, Kovid 19 ve çocuk psikolojisi konusunda bilgi verdi. Psikolog Dila Soğancı, “Korona virüs salgını hakkında çocuklara bilgi verirken öncelikle dürüst, açık ve samimi konuşmak gerekmektedir. Yetişkinler belirsizlikle baş etmekte zorlanırken, çocukların da daha çok zorlanabileceğini düşünerek, duygularını paylaşmak her sorduğu soruyu anlayabileceği şekilde cevaplayarak yaşadıkları korku ve kaygıyı azaltabilirsiniz. Yetişkinlerin yaşadıkları kaygılar, çocukların yaşadığı kaygılardan farklı olabilir ve olması güç durumları kaygı haline getirebilirler. Bu nedenle her çocuğun yaşadığı kaygıya ebeveynleri olarak saygı duyulması gerekmektedir. Kaygının bulaşıcı olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle, yetişkinlerin yaşadıkları kaygı ne kadar fazla ise, çocukların yaşadıkları da bu denli fazla olacaktır. Özellikle okul öncesi çocukların somut düşünme becerileri tam olarak gelişmediğinden, ebeveynlerini gözlemleyerek yaşanılan durumu yorumlamaktadırlar. Küçük yaş çocuklar için, somut bilgi vermek yerine yaşanılan durumu oyuncaklar üzerinden anlatabilirsiniz” dedi.



Yüksek endişeli cümleler kurmaktan kaçının

Soğancı şöyle devam etti: “Hastalığa dair ne bildiğini ve ne öğrenmek istediğini sorarak, genelden özele doğru bir bilgi aktarımı yapabilirsiniz. Böylelikle öğrenmek istediğinin dışında bir bilgi aktarmamış ve zihninde yeni bir korku veya belirsizlik durumu oluşturmamış olunur. Sadece yaşanılan Kovid19 salgınını anlatmak yerine, virüslerin genel zararlarına dair bilgi verirken korona virüsü hakkında bilgilendirme yapın. Konuşmayı, çocuğun kendini rahat ve güvende hissettiği alanda yapmanız ve konuşma sonrasında çocuğunuzun tepkilerini ve davranışlarını gözlemlemeniz önemlidir.

Evde sürekli haber kanallarının açık olmamasına dikkat edin. Çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda korona virüsü hakkında konuşmalarınıza, yüksek endişeli cümleler kurmaktan ve geleceğe dair yaşanabilecek felaketler hakkında konuşmaktan kaçının. Unutmayın ki, çocuğunuz yan odada dahi olsa kulağı sizde olacaktır. Sosyal medya kullanan çocuklar için, ebeveynler her okuduğu bilgiye inanmaması gerektiğini, çocukta endişe oluşturan bir bilgi sahibi olduysa bunu sizinle paylaşması gerektiğini anlatın.”



Profesyonel destek

Fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığın da önemli olduğuna dikkat çeken Psikolog Dila Soğancı, “Bu süreçte çocuğunuzun davranışlarını, uyku düzeni, iştahını gözlemleyin. Farklılıklar çocuğun yaşadığı korkuyu dışa yansıtma şekli olabilir. Yetişkinler için ise tek başınıza başa çıkamadığınız ruhsal çöküntü, oluşan takıntı, endişe haliniz var ise muhakkak profesyonel bir destek almanız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

