Samsun’da bin 488 işletmeye 3 milyon 4 bin 775 TL koyun keçi desteği

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, anaç koyun keçi desteklemesi ve hayvan hastalıkları tazminat ödemelerinin yapılacağını duyurdu.



Konuyla ilgili konuşan İbrahim Sağlam, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nca anaç koyun keçi desteklemesi ve hayvan hastalıkları tazminat ödemesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ilimiz hayvan yetiştiricilerinin tazminat ödemeleri yapılacaktır. Anaç koyun keçi desteklemesi için ilimizde bulunan bin 488 işletme kapsamında 3 milyon 4 bin 775 TL, hayvan hastalıkları tazminat ödemesi için 214 bin 434 TL ödeme yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun dileğinde bulunuyorum” dedi.

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